Bakan Yıldırım: Gerekirse hakkımızı yarın da kullanırız

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Suriye'ye ait yolcu uçağının indirilmesine ilişkin "Amacımız hava sahamızın güvenlikli bir şekilde kullanılmasıdır. Haklarımızı bugün de kullanırız gerekirse yarın da kullanırız" diye konuştu.



Suriye Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, dün akşam Türkiye hava sahası üzerindeyken F-16'lar tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirildi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen şüpheli malzemelere el konuldu.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'na indirilen Suriye'ye ait yolcu uçağına ilişkin, ''Türkiye ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan haklarını kullanarak böyle bir işlem yapmıştır'' dedi.

Yıldırım, "Uzmanlarca inceleme yapıldı. Yükünün sivil havacılık kurallarına aykırı bir yük olduğu kanaati ile indirildi. 22.30 itibariyle yoluna devam etmesine izin verildi.

Gerek uluslararası sözleşmelere gerek ulusal mevzuatımızda sivil uçaklar askeri malzeme taşıyamaz. Silah niteliğindeki malzeme taşırsa ilgili ülke makamlarına 10 gün öncesinde izin alması gerekiyor. Türkiye haklarını kullanarak Suriye uçağını indirdi.

Türkiye'nin amacı hava sahamızın güvenlikli bir şekilde kullanılması, insanları öldürecek şeylere yardımcı olmamasıdır. Haklarımızı bugün de kullanırız gerekirse ederse yarın da kullanırız" diye konuştu.

Sivil Havacılık Kanunu ne diyor?

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun "Yasaklar" başlığını taşıyan 93. maddesinde silah, cephane ve harp malzemelerinin taşınması şöyle düzenleniyor:

Uçuş sırasında;

(...)

g) Silah, cephane, her nevi harp malzemeleri, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi katı, sıvı ve gaz halinde madde taşımak,

Yasaktır.

Yukarıdaki yasaklara istisna getirmek üzere, özel veya genel nitelikte izin vermeye, Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir.

Bu izni vermeden önce, Ulaştırma Bakanlığı gerektiğinde, ilgili bakanlıklar ve Genelkurmay Başkanlığının görüşünü alır."

Yine aynı kanunun "İnme mecburiyeti" başlığını taşıyan 94. maddesinde şu hüküm yer alıyor:

"Can ve mal güvenliği veya kamu düzeni veya yurt güvenliği gerekçesi ile, yetkili makamlardan vaki olacak talimat karşısında hava aracının bildirilecek havaalanına inmesi zorunludur.

Birinci fıkra hükmünün uygulanmasında, Ulaştırma Bakanlığı gerektiğinde;

Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıkları ile işbirliği yapar."