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Türkiye, uçak krizi için Suriye'ye nota verdi

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre nota, Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na iletildi.

11 Ekim 2012 20:56

 

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Moskova-Şam seferini yapan yolcu uçağının Esenboğa Havalimanı'na indirilmesinin, "düşmanca ve kınanması gereken bir davranış" olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ise uçak kriziyle ilgili Suriye'ye nota verdiği bildirildi.

Bakanlık'ın açıklamasında, uçağın durdurulmasının, "teröristleri barındıran ve Suriye topraklarını bombalayan Erdoğan hükümetinin düşmanca politikalarının bir başka işareti olduğu" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye hükümetinin el koyulan kargonun tam ve düzgün bir şekilde iadesi için Türk yetkililere çağrı yaptığı ifade edildi.

Şam'dan bu açıklamaların geldiği sırada Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vladimir İvanovskiy, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile görüştüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, dün kararlaştırılan görüşmede, Büyükelçi'ye Suriye'nin sivil bir yolcu uçağıyla askeri malzeme taşıyarak ihlalde bulunduğu bilgisi verildi. Görüşmede ayrıca Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, uçakta bulunan Rus yolcular için gereken önlemlerin alındığını söyledi.

 

Suriye'ye nota verildi

 

Anadolu Ajansı, Türkiye'nin, askeri malzeme taşıyarak sivil havacılık kurallarını ihlal eden uçakla ilgili Suriye'ye nota verildiğini de aktardı. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre nota, Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na iletildi.

Nota, sadece ihlale ilişkin olarak verildi.

 

‘Korsanlık bu’

 

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasından önce, Lübnan'dan yayın yapan El Manar televizyonuna konuşan Suriye Ulaştırma Bakanı ise Türkiye'yi "korsanlık"la suçladı.

Bakan Mahmud Said, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hamlesinin, "sivil havacılık anlaşmalarıyla çelişen hava korsanlığı" anlamına geldiğini belirtti.

 

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