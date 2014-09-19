Suriye sınırdaki Kobane'ye destek çadırına biber gazlı müdahale

Suriye sınır hattında bulunan Suruç'un Dikmetaş köyünde DBP tarafından Kobane'ye destek amaçlı kurulan çadıra polis ve asker müdahalede bulundu. Çadırda PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin bayrağının açılması ve uyarılara rağmen kaldırmayan gruba polis ve jandarma biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

DHA’da yer alan habere göre, Suriye sınır hattında bulunan Suruç'un Dikmetaş köyünde DBP tarafından Kobane'ye destek amaçlı kurulan çadıra polis ve asker müdahalede bulundu. Çadırda PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin bayrağı açan gruba polis ve jandarma biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında grubun arasında bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, polis amirleriyle tartıştı.

Öte yandan bazı Suriyeliler sınırın diğer tarafında kalan araçlarını akşam saatlerinde verilen iznin ardından Türkiye'ye getirdi. Bu sırada zaman zaman koyun sürülerinin geçtiği sınır hattındaki mayınların patlaması ve Suriye tarafından duyulan silah sesleri tedirginliğe neden oldu.

Sabah saatlerinde de IŞİD'in saldırılarından kaçarak Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi Dikmetaş Köyü sınırına gelen Kürt asıllı Suriyelilerin sınırda bekletilmelerine tepki gösterenlere güvenlik güçleri biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuş, müdahalenin ardından sınır geçişlere açılmıştı.