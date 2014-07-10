Kobane'ye düzenlenen IŞİD saldırıları çadır eylemiyle protesto ediliyor

Suriye'de çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı ve bazı bölgelerinde özerklik ilan edilen Rojava’nın Kobane kentine yönelik düzenlenen, IŞİD saldırılarına karşı BDP’li ve HDP’li seçilmişlerin de katıldığı çadır eylemi devam ediyor. Kobanê Kantonu Başbakanı Enver Muslim ve Savunma Bakanı İsmet Hesen telefon bağlantısı ile dün akşam eylemcilere seslendi. Eyleme katılan herkese teşekkür eden Kobanê Kantonu Başbakanı Enver Müslim, “Kobanê'nin direnişi devam edecek. Ve mutlaka zafere ulaşacağız bundan kimsenin kaygısı olmasın. Yaşasın halkların kardeşliği, kahrolsun o karanlık ve cani güçler” dedi.

ANF'de yer alan habere göre, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının Kobanê’ye saldırılarına karşı Urfa’nın Birecek ilçesine bağlı Ziyaret köyünde dün başlatılan çadır eylemi devam ediyor. Eylemin ilk akşamı telefon Kobanê Kantonu Başbakanı Enver Muslim ve Savunma Bakanı İsmet Hesen, telefon bağlantısıyla eylemcilere seslendi.

Yapılan "seferberlik" çağrısının ardından HDP Genel Merkezi tarafından alınan eylem kararı sonrasında Suruç'ta bir araya gelerek Birecik'e bağlı Ziyaret köyü yakınındaki bir tepede kurulan eylem çadırında ilk akşam, HDP milletvekilleri ve BDP'li seçilmişler ile halk nöbet tuttu. Alanda kurulan ses sisteminden çalınan şarkılar eşliğine halaylar çekilirken, Kobanê Kantonu Başbakanı Enver Muslim ve Savunma Bakanı İsmet Hesen, telefon bağlantısıyla Ziyaret köyünde bulunan kitleyi selamladı.

Konuşmalar sık sık "Bijî Berxwedana YPG" sloganlarıyla kesilirken, "Direnişin yurdu Kobanê'den Agit ve Kemal Pir'in, Seyid Rıza ve Şêx Seid'in umudu, Derwêşê Evdî'nin yurdu Bakure selam olsun" diyerek konuşmasına başlayan Kobanî Kanton Başbakanı Enver Muslim, IŞİD'e ait 2 adet gelişmiş tankın YPG güçleri tarafından Kobanî'nin doğusunda bulunan Çarixlî köyünde imha edildiğini kaydetti.

Kürtlerin bir daha asla köle bir yaşamı kabul etmeyeceğini belirten Müslim, Kürt gençlerinin adlarını tarihe altın harflerle yazdığını belirtti.

“19 Temmuz Rojava devrimiyle tarihte ki onurlu yerini alan Kürtler hiç bir zaman köleliği kabul etmeyecek. Bu nedenle 19 Temmuz iradesi tüm Kürt halkı ve Kürdistan'ın iradesidir. Bu nedenle sahip çıkılmalıdır. Kürt halkının 19 Temmuz'da irade sahibi olmasını hazmedemeyen çeteci güçler, tüm Rojava'yı ele geçireceklerini, sokakları kan gölüne çevirerek Kobanê'nin ismini Aynel İslam yapacaklarını söylüyorlar. Bu nedenle tüm gayret, onur ve namus sahibi tüm halkımızı direnişin kalesi Kobanê'ye destek vermeye çağırıyoruz. Şunu herkes bilsin ki biz burada varlık, yokluk savaşı veriyoruz” diyen Müslim Kobanê’nin doğusundan batısına, kuzeyine kadar her yerde mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Müslim, “Bu mücadele tek birimiz kalana kadar devam edecek" diye devam etti.

Eyleme katılanlara teşekkür eden Müslim şunları söyledi: “Sizler bu eyleminizle Kobanê'nin sahipsiz olmadığını gösterdiniz. Bu başarı için çok önemlidir. Buradan tekrarlıyoruz. Kobanê'nin direnişi devam edecek. Ve mutlaka zafere ulaşacağız bundan kimsenin kaygısı olmasın. Yaşasın halkların kardeşliği, kahrolsun o karanlık ve cani güçler."

Kobanê Kantonu Savunma Bakanı İsmet Hesen ise; çatışma alanından telefon ile bağlandı. Eylemcileri YPG ve YPJ adına selamlayan Hesen, Rojava'ya verilen bu desteğin Kürt halkının birliğini pekiştirdiğini söyledi. Kürt halkının en büyük kahramanlarını ve önderini yetiştiren Bakur halkının Rojava'ya destekleriyle de kahramanlıklar yazmaya devam ettiğinin altını çizen Hesen, Çarux ve Kolik köyünde çatışmaların devam ettiğini IŞİD çetecilerin birçok kaybının olduğunu söyledi. Hesen, "Şunu herkes bilsin ne kadar ağır toplar, ağır silahlarla Kürt halkının üstüne gelinirse gelinsin, iradesini kıramaz. Önder Apo'nun felsefesi altında YPG ve YPJ olarak savaşarak başarıların en büyüğüne ulaşacağız" dedi.

Yapılan canlı telefon bağlantısının kurulan ses sistemiyle alanda bulunanlara dinletilmesinin ardından eylem çadırlarında bulunan yüzlerce kişi, sabah saatlerine kadar çalınan şarkılara eşlik etti. Kobanê sınırının sıfır noktasında bulunan alanda sabaha kadar "Bijî berxwedana Rojava", "Berxwedana Kobanî" sloganlarının sesi yükseldi.