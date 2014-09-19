'Suriye ve Irak'tan gelenler için sınır illerinin valiliklerine talimat verdik'

Suriye ve Irak’tan gelen mültecilerle ilgili olarak sınır illerinin valilerine talimat verildiğini belirten Başbakan Ahmet Davutoğlu, "İlk hedefimiz, bu kardeşlerime bulundukları yerde yardım edebilmek için sınırda yardım çalışmalarını yürütmek" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü bir gelenekle, her iki ülkenin en üst düzey görevlerine gelen kişilerin, ilk ziyaretileri diğer ülkeye yaptığını hatırlattı.

Radikal’de yer alan habere göre, Davutoğlu, Azerbaycan'da TANAP'ın (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) Azerbaycan'daki temel atma törenine katılacağını dile getirdi. TANAP'ın aynı zamanda bir barış projesi olduğunu kaydeden Davutoğlu; "Kafkaslar'dan Balkanlara bir köprü kuracağız. Bu iki problemli gibi görünen bölgeyi, Anadolu birleştiriyor. Sadece Türkiye ve Azerbaycan olarak ben ve Aliyev değil, aynı zamanda Bulgaristan Cumhurbaşkanı, Gürcistan, Yunanistan ve Karadağ başbakanları bu törene katılacaklar" diye konuştu.

‘Sınır boyundaki valilere talimatlar verildi’

Başbakan Davutoğlu, Suriye ve Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınanlarla ilgili bir soruya yanıt vererek şunları söyledi: "Suriye ve Irak'taki istikrarsızlığın yol açabileceği muhtemel sonuçlar konusunda bütün uyarılarımıza rağmen uluslararası toplum gerekli adımları atamadığı için, hem Suriye'den hem Irak'tan en ufak bir olumsuz gelişme olduğunda insanlar yönlerini tarihi hafızalarına da dayalı, bir şekilde Türkiye'ye ulaşıp burada güven bulmak istiyorlar. Bu bizim için insani bir görev olarak, bütün risklere rağmen kucağımızı, gönlümü açtık. Açmaya da devam ediyoruz. Dün güvenlik toplantısında, bugünde çözüm süreci toplantısında bunlar ele aldı, sınır boyundaki valilere talimatlar verildi. İlk hedefimiz, bu kardeşlerime bulundukları yerde yardım edebilmek için sınırda yardım çalışmalarını yürütmek. Ve sınır boylarında birikmiş kardeşlerimizin hepsine yardım etmeye razıyız. Ancak öncelikli hedefimiz Suriye sınırlarları içerisinde mümkün olduğu kadar bu yardımları ulaştırmak. Daha sonra güvenlik konusunda ciddi sıkıntılar çıkarsa, tabii her zaman takip ettiğimiz insani politikayı göz önünde bulundurarak gerekli adımları atarız. Ama şu anda esas hedefimiz, oradaki ihtiyaçları karşılayacak şekilde valiliklerimizin sınır boylarında gerekli tedbirleri almasıdır."