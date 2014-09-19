PYD lideri Salih Müslim'den Kürt aşiretlerine IŞİD'e karşı Kobanê'ye destek çağrısı

Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Kürtlerin çoğunlukta yaşadığı Suriye’nin Kobane kentine yönelik saldırılarında 60 IŞİD militanının öldürüldüğü iddia edildi. PYD Eş Başkanı Salih Müslim, “Kobanê için kim ne yapacaksa şimdi yapmalı” diyerek özellikle Türkiye’deki Kürt aşiretlerinden destek istedi.

Fırat Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Sterk TV’de yayınlanan “Analiz” programına konuşan PYD Eş Başkanı Salih Müslim, “Eğer gerçekten ikinci bir Şengal yaşanmasını istemiyorsak Kobanê’yi savunacağız” dedi.

“Şengal’de insanlarımız öldürüldü, kesildi. Kızlarımız, kadınlarımız satıldı” diyen Müslim, bunun Kürtler için büyük bir yara olduğunu kaydetti. Müslim, “Onur, hasiyet, her şeydir. Biz yaralandık. Bu yaranın Kobanê’de tekrarlanmaması için hala fırsat var” dedi.

‘Büyük direnmekten başka yol yok’

Yeni bir Şengal’in önüne geçmenin tek yolunun ‘büyük direnmek” olduğunu söyleyen Müslim, “Başka yolu yok. Siyasi, diplomatik, her alanda seferber olacak, direneceksin” dedi.

Sınır bölgesindeki aşiretlere çağrı

Sözü Kobanê ile Şanlıurfa’yı bölen sınır bölgesi ile buradaki aşiretlere getiren Müslim şöyle dedi:

“Urfa deniliyor. Oradakiler bizim aşiretlerimizdir. Şexani, Berazi, Ketkani, Beski aşiretleri var Kobanê’de. Aynı aşiretler Urfa’da da var. Suruç’ta kalan bir Berazi, bir başka yerde bir Berazi kızı, kadınının IŞİD tarafından satılmasını kabul eder mi? Şexaniler öyle razı olur mu? Ketikiler öyle razı olur mu? Sınır bölmüş. Aynı aile, aynı aşirettendirler. Bunu kabul ederler mi? Eğer bir aşiret şerefine yakışırsa o zaman biz de kabul ederiz. Sanmıyorum ki hiçbir Kürt kabul etsin. Biz kabul etmeyeceğimize göre kalkıp dirensinler.”

‘Sınırlarda çete geçişlerinin önüne geçilmeli’

“Urfa, Suruç, Ceylanpınar, bir bütün olarak Kuzey Kürdistan halkı ne yapmalı?” sorusuna Müslim, sınırın stratejik bölgelerine dikkat çekerek, “Akçakale ile Kobanê arasındaki mesafe stratejik bir alandır. En çok da Slipkrandır, Gültepe’ye kadar. Oraları tutabilirlerse, -ki çoğu karakollardır, çeteler geçiyorsa buralardan geçiyorlar- sınırda çete geçişlerinin önüne geçilmiş olur” dedi.

Müslim, Haziran-Temmuz aylarında Kobanê’ye yönelik birinci saldırı dalgası sırasında yaşananlara dikkat çekerek, “Aynı Ziyaret köyünde yaptıkları gibi yapabilmelidirler” dedi. Temmuz ayında Bilecik İlçesi Ziyaret köyünde nöbet çadırı kurularak, söz konusu bölgedeki sınır hat halk tarafından tutulmuş, çete üyelerinin buradan geçişlerinin önüne geçilmişti.

Geçtiğimiz Haziran-Temmuz saldırıları sırasında sınırda gerçekleşen direnişin hem geçişlerin önüne geçtiği hem de gençlerin katılımını sağladığını belirten Müslim, “Yüzlerce genç katıldı ve birinci saldırı dalgası kırıldı” dedi.

‘Herkes seferber olmalı’

“Bugün de yaşanan aynı şeydir. Kobanê halkı direniyor, sonuna kadar da direnecektir” diyen Müslim Şu çağrılarda bulundu:

“Sınır bölgesindeki halkımız dayanışma içinde olsunlar. Beraber direneceğiz, kader birliğidir. Kobanê’siz bir Suruç düşünülebilir mi? Suruç bir ovadır, buradaki aşiretler Berazilerin bir kısmı Kobanê, bir kısmı da Suruç tarafındadır. Hangi aşiret yarısından vazgeçebilir.

Kobanê direnişi bir onur meselesidir. Bütün Kürtleri ilgilendiriyor. Bütün Kürtlerin Kobanê yanında olması gerekiyor. Herkes seferber olmalı. Eğer yapacaksak, Kobanê için, şimdi yapmalıyız. Kim ne yapacaksa şimdi yapsın. Hem katılım, hem siyasi, hem diplomatik açıdan, hem uluslararası ilişki bakımından kim ne yapacaksa şimdi yapsın. Kobanê giderse hepimiz altında kalırız. Zafer bizim olacağından eminim. Ancak birlikte daha güçlü kazanırız.”