IŞİD'in saldırdığı Kürt köylerinden Türkiye'ye göç başladı

PKK’nın Suriye kolu PYD’nin elindeki 21 köyü ele geçirdiği iddia edilen Irak Şam İslam Devleti’nden (IŞİD) kaçanlar Türkiye sınırında toplandı.

Güvenlik güçleri toplu göç karşısında alarma geçti. PYD Eş Başkanı Salih Müslim ise köyleri IŞİD’in aldığı haberleri için, “Bu haberler yalandır” dedi.

Uğur Ergan ve Faruk Balıkçı’nın Hürriyet’teki haberine göre, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD), PKK’nın Suriye kolu PYD’ye karşı başlattığı taarruz sonucunda Şanlıurfa’nın karşısındaki Kürt kenti Kobani yakınlarında 21 köyü ele geçirdiği iddia edildi. IŞİD’den kaçanlar Türkiye sınırında toplandı. Hafta başından beri çatışmaların sürdüğü bölgeye terör örgütü IŞİD, tanklar, havan topları ve Grad füzeleriyle saldırdı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin duyurduğu haberi PYD sözcüsü Nevaf Halil de doğruladı. Halil, PYD’nin silahlı gücü YPG birliklerinin sivillerle birlikte 20’ye yakın köyden çekildiğini ifade etti.

YPG komutanlarından Öcalan Iso, IŞİD’in ilerlemesini durdurmak için PKK’ya ve diğer Kürt gruplara, kendilerine ‘her anlamda askeri destek’ vermeleri için çağrı yaptı. Kürt kaynaklar, doğu, batı ve güneyden olmak üzere 3 ayrı cephede süren çatışmalarda IŞİD’in 100’e yakın kayıp verdiğini, kendilerinin kayıp sayısının ise 8 olduğunu ifade etti. Kürtlerle IŞİD arasındaki çatışmalarda üstünlük sık sık değişmekle birlikte Türkiye sınırındaki Kobani bölgesinde IŞİD’in gösterdiği ilerleme dikkat çekti. Yakın zaman içinde PYD’ye bağlı YPG kuvvetleri, Suriye’nin farklı bölgesindeki 14 köyü IŞİD’in elinden almıştı. PYD Eş Başkanı Salih Müslim ise köyleri IŞİD’in aldığı haberlerini yalanladı, “Öyle bir şey yok, bu haberler yalandır. Kobani’deki köyler, çatışmalara sahne oluyor. Ancak hiçbir köy, IŞİD’in eline geçmedi” dedi.

3 bin kişi sınıra dayandı

Şanlıurfa Suruç’a bağlı Dikmetaş köyündeki sınır hattına yönelen 3 bin kişi için Mehmetçik zırhlı araçlarla önlem aldı. Sınırdan geçişlere izin verilmedi. Akçakale’nin Yağmuralan köyü yakınlarındaki boş araziye de Suriye’den atılan uçaksavar ve havan mermisi düştü. Türk topçu birlikleri de karşılık verdi. Türkiye’yi IŞİD’e destek olmakla suçlayan PKK’nın çağrısı üzerine Türkiye’den çok sayıda kişi sınıra akın etti. Suriyelilerin geçişine izin verilmesini isteyen bu kişiler, askere taş atınca biber gazıyla müdahale edildi. Hava kararınca Suriyelilere Kürtçe anons yapılarak, Kobani’ye gitmeleri istendi. Yardımın Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan ulaştırılacağı kaydedildi. Suriye’nin kuzeyinde IŞİD kontrolündeki el-Bab kentini ise Esad’a bağlı hava kuvvetleri vurdu, 17 kişi öldü.