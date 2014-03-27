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Politika

Suriye füze sistemlerinden 14 kez taciz

Genel Kurmay Başkanlığı: Suriye füze sistemleri, Türk jetlerine 14 kez tacizde bulundu

27 Mart 2014 15:03

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye füze sistemlerinin, Türk F-16 savaş uçaklarına toplam 2 dakika 20 saniye süreyle 14 kez tacizde bulunduğu belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın 'Günlük Faaliyetler' başlığı altında paylaştığı bilgiler söyle;

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

"Türkiye-Suriye hudut bölgesinde "Hava Muharebe Devriye Görevi" icra eden iki adet F-16 uçağımız, Suriye'ye ait bir adet SU-24 uçağının, Yayladağı / Hatay güneyinde sınırımıza doğru yaklaşması üzerine bölgeye yönlendirilmiş, ancak Suriye'ye ait söz konusu hava aracı, sınırımıza 1,4 deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaşmıştır.  Dört adet F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir. İcra edilen bu görevler esnasında, F-16 uçaklarımıza Suriye'de konuşlu SA-2, SA-5 ve SA-8 füze sistemleri tarafından, toplam iki dakika 20 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle 14 kez tacizde bulunulmuştur."

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