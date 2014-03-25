Suriye uçakları Keseb bölgesini bombalamaya başladı

Türkiye'nin Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesinin iki kilometre uzağında bulunan ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Keseb bölgesinin üzerine yapılan top atışlarının ardından yoğun bir hava bombardımanı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı ve Doğan Haber Ajansı’nın haberlerine göre, Suriye savaş uçakları saat 12.00 sıralarında bölge üzerinde dört sorti yaparak bomba bıraktı. Ardından ilçeden dumanlar yükseldi ve karadan havaya da ateş sesleri duyuldu.

Bu saldırının ardından Yayladağı sınır kapısında görevli gümrük memurları da buradan daha güvenli bir iç bölgeye kaydırıldı.

Yaralılar Türkiye’ye getiriliyor

Çatışmalarda yaralananlar sınırdan Yayladağı ilçesine getirilmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde getirilen 19 kişinin ardından üç yaralı daha Yayladağı'nda tedavi altına alındı.

