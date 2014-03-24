ÖSO güçleri Keseb Sınır Kapısı'nı ele geçirdi

Hatay’ın Yayladağı İlçesi'ndeki gümrük kapısının karşısında bulunan, iç çatışmaların başlamasından bu yana Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı güçlerin kontrolünde bulunan ve Suriye'nin Lazkiye kentine açılan Keseb Sınır Kapısı, dün Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolüne geçti. Keseb Sınır Kapısı'nı almak için cuma günü operasyon düzenleyen ÖSO güçleri ile Suriye askerleri arasında süren şiddetli çatışmalar dün sabaha kadar devam etti. Kapı, saat 05.00 sıralarında tamamen ÖSO'nun kontrolüne geçti.

Yaralılar Türkiye’ye getirildi.

Radikal'de yeralan habere göre, Keseb Sınır Kapısı'nın kontrolü ÖSO'nun eline geçmiş olsa da, kapıya yakın bölgedeki iç kesimlerde ÖSO ve Suriye ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.

IŞİD 15 Mart’ta tehdit etmiş

Bu arada Suriye’de Esad rejimine karşı savaşan cihatçı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün, Türkiye’nin kendi sınırları dışındaki tek toprak parçası olan Halep’teki Süleyman Şah Türbesi’ne yönelik “3 gün süre tanıyoruz” tehdidinin yeraldığı videonun 15 Mart’ta çekildiği ortaya çıktı ve sürenin 18 Mart’ta dolduğu anlaşıldı. Halep’in kuzeyindeki Membeç bölgesinde bulunan ve Türk askeri tarafından korunan Süleyman Şah Türbesi, son dönemde bölgedeki ÖSO, IŞİD ve Suriye ordusu arasındaki çatışmaların ortasında kaldı.