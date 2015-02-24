Sümeyye Erdoğan'ın korumalarının tamamı değişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a en yakın işadamlarından Ethem Sancak'a ait gazetelerde yer alan "Gülen cemaati ve CHP'den Sümeyye Erdoğan'a suikast planı" manşetlerinin ardından Sümeyye Erdoğan'ın korumalarının tamamının değiştirilerek özel harekatçı polisler eklendi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a suikast iddialarının ardından Erdoğan'ın çevresinde bir dizi güvenlik önlemi alındığı öğrenildi.

Erdoğan'ın "Tedbirlerimizi aldık" diyerek gönderme yaptığı o önlemlere göre Sümeyye Erdoğan'ın etrafındaki korumaların tamamı değişti. Ekibe özel harekâtçı polisler eklendi. Benzer önlemler ailenin diğer üyeleri için de uygulandı.