CHP'li Umut Oran'dan 'Sümeyye Erdoğan'a suikast' haberlerine suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a en yakın işadamlarından Ethem Sancak’a ait Star, Akşam ve Güneş gazetesinde “Fethullah Gülen’in Sümeyye Erdoğan için suikast emri verdiği ve CHP’nin suikastı desteklediği” iddialarıyla yer alan haberlerde adı geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Umut Oran 'Fuat Avni'den Sümeyye suikasti hakkında bilgi alıyor' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu programa konuk olan Oran, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, kabus gibi. Kabusa uyanmış gibiyim. Hatırlarsanız, genel başkanımız aylar önce MİT'in CHP'yi dinlediğini, fişlediğini söylemişti. Biz o yüzden konuşmalarımıza çok dikkat ediyoruz. Bu haberler tek bir kaynaktan çıkıyor, havuz medyasından. Bütün gazetelerin cümleleri aynı. Bu sadece bana yapılan bir hareket değil, CHPye yapılan bir hareket, ben de varım içinde, genel başkanımız da var, başka milletvekili arkadaşlarımız da var" dedi.

"Bunun arkasında bir çete var" diyen Oran, "Alçakça, şerefsizce, ahlaksızca iftiralar. Teknik olarak imkansız bir şey. Twitter'ın direkt mesajında irtibat kurulduğu iddia ediliyor. Bunun için iki tarafın birbirini takip etmesi lazım, ben bu bahsedilen şahısları takip etmiyorum, onlar da beni takip etmiyor, bir diyalog içinde olmamız teknik olarak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Sümeyye Erdoğan'a suikast'

iddialarına suç duyurusu

Her üç gazetenin genel yayın yönetmenlerinin "iftira" suçundan cezalandırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Umut Oran, konuyla ilgili inceleme/araştırma/soruşturma yapılması amacıyla Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na da başvurarak sorumluların saptanmasını talep etti.

Her üç gazeteye tekzip gönderen Umut Oran, aynı iddiaları dün gün boyunca ekranlarında tekrar eden Kanal 24, 360, Beyaz TV, TGRT Haber, Ülke TV, TVNET ile RTÜK'e de cevap ve düzeltme hakkı​nın yayınlanması amacıyla ​bugün başvuru yapacağın​ı​ açıkladı.

Umut Oran'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na

ŞİKAYET EDEN : Umut ORAN (İstanbul Milletvekili) – TBMM/Ankara

ŞÜPHELİ : MURAT KELKİTLİOĞLU ve ilgililer

AKŞAM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

ZAFER POLAT ve ilgililer

Güneş Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

NUH ALBAYRAK ve ilgililer

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

SUÇ : TCK m.267 İftira

SUÇ TARİHİ : 17.02.2015

KONU : Şüphelilerin eylemlerine uyan suçlar gereğince cezalandırılmaları için kamu davası açılmasına ilişkin şikâyetlerimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ:

AKŞAM, GÜNEŞ ve STAR gazetelerinin 17.02.2015 günlü baskılarında müvekkilimiz aleyhine gerçeğe aykırı ve açıkça iftira içeren haber yapıldığı görülmektedir.

Haberde, Fuat Avni ve Taraf yazarı Emre Uslu ile CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran arasında geçtiğini iddia ettikleri yazışmalar manşetten verilmiştir. Habere göre, Twitter'de Fuat Avni'nin CHP İstanbul milletvekili Umut Oran ile mesajlaştığı iddia edilmektedir. Haberde, çirkin ve ahlaksız bir iftiradan ibaret, tamamıyla hayal ürünü diyaloglar yer almaktadır

Hiçbir şekilde gerçeklerle bağdaşmayan ve tamamıyla iftira ve karalamadan ibaret bu haber, Ulusal kamuoyu tarafından yakinen tanınan ve bilinen Sayın Umut ORAN’ı hedef alan ve hasımane bir tavırdan ibarettir.

Oysa ki, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilliği ve CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan müvekkilin, milletvekilliği döneminde adı hiçbir olumsuz hareket içerisinde anılmadığı gibi, gerek kişiliği gerekse de ilkeli, tutarlı çizgisi tüm kamuoyunun takdiridir.

Ne var ki, Akşam, Güneş ve Star gazetelerinin manşetten verdiği GERÇEĞE TAMAMIYLA AYKIRI haberlerde, müvekkilin itibarı zedelenmekle kalmamış, AÇIKÇA VE ALENEN iftira suçunu işlenmiştir.

Bilindiği üzere, Türk Ceza Kanunu’nun 267.maddesi 1.fıkrası iftira suçunu düzenlemekte olup şöyledir;

“Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

İftira suçunun konusunu “hukuka aykırı fiil” oluşturmaktadır. Bu suçun oluşması için isnat, ihbar veya şikâyet yoluyla yapılabileceği gibi, sadece basın yayın veya diğer kitle iletişim araçlarında yayın yapılması suretiyle de bir kimseye hukuka aykırı fiil isnadında bulunulması halinde iftira suçu oluşacaktır.

Söz konusu gazete haberinde, asılsız iddialarla açıkça ve alçakça iftirada bulunularak, müvekkil zan altında bırakılmıştır. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere şüpheli, müvekkile yönelik hukuka aykırı ve müvekkil tarafından yapılmamış olan bir fiil isnat etmeye çalışmakta ve açık bir şekilde TCK ya göre iftira suçunu işlemektedir.

Nitekim Yargıtay 4. CD T. 27.6.2007, E. 2006/3107, K. 2007/6143 sayılı kararında; “…suçsuz olduğunu bildiği bir kimseye suç yüklemek suretiyle iftira suçunu işlediği gözetilmeden, yetersiz gerekçelerle beraat hükmü kurulması sebebiyle hükmün bozulmasına…” şeklinde hüküm verilmiştir.

Şüpheliler söz konusu açıklama ile müvekkilin kişilik haklarına saldırmış ve bunu basın yoluyla gerçekleştirerek herkesin kolaylıkla görebileceği bir şekilde müvekkilin onurunu ve saygınlığını karalamaya yönelik davranışlarda bulunmuştur.

Tüm bu sebeplerle müvekkile yönelik gerçeğe aykırı, kamuoyu önünde kendisini ve mensup olduğu grubu karalamaya yönelik ithamlar neticesinde müvekkilin kişilik değerleri, sosyal saygınlığı rencide edilmiştir.

Bu itibarla, şüpheliler hakkında Savcılığınız nezdinde suç duyurusunda bulunma zaruretimiz hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TCK, TMK, TBK. ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER : Gazete haberi, bilirkişi, tanık ve her türlü delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Başsavcılığınızca da resen gözetilecek nedenlerle, şüpheli hakkında müsnet suçların ağırlaştırıcı nedenleri de göz önüne alınarak gerekli soruşturmanın başlatılması ve cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.