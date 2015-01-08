Sultanahmet bombacısı Rusya'yı kana bulayan 'Karadullar Örgütü'nden mi?

Sultanahmet'te 1 polisin şehit olduğu intihar saldırısını gerçekleştiren canlı bombanın Rusya'daki bombalama eylemlerini gerçekleştiren Karadullar Örgütü'nden olduğu öne sürüldü. Söz konusu iddiayı Fox Haber Müdürü Ercan Gün canlı yayında açıkladı.

Sultanahmet'te bir polisin şehit olduğu intihar saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün, saldırıyı gerçekleştiren canlı bombanın Moskova'da 38 kişinin öldüğü bombalı saldırıları gerçekleştiren Karadul örgütünün üyesi olduğunu ileri sürdü.

Sultanahmet'teki saldırıyı gerçekleştiren kadının kimliği ilk önce Elif Sultan Kaysen olarak açıklandı. Ancak ailesinin ve yetkililerin cesedin kızlarına ait olmadığını açıklaması üzerine saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği belirsizlik haline geldi.

'Saldırgan Karadullar örgütünden'

Fox Haber Müdürü Ercan Gün dün (7 Ocak 2015) anahaberde yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili ulaştıkları bir bilgiyi paylaşarak, şunları söyledi:

"Bu eylemin arkasında uluslararası bir örgüt var. Buörgütün adı 'Karadullar' örgütü. Rusya'da bir çok eyleme imza atmış bir örgüt bu. Selefi yapılanma üzerinde duruluyor. İstihbarat birimleri saldırıyı yapan kadının Çeçen uyruklu olduğunu belirtiyor. Bunlar hep Rusya'da eylem yapmıştı. Bu kez neden Türkiye'de yaptıklarına dair bir bilgi yok. Bu Türkiye'nin bugüne kadar karşılaştığı eylemlerin dışında bir eylem. Karadullar siyah kıyafetler giyer. Bu intihar bombacısının üstündeki kıyafet de siyahtı."

'Saldırgan 5 aylık hamile'

Ercan Gün, "yapılan otopside intihar eylemcisinin 5 aylık hamile olduğunun tespit edildiğini söylerken, rahimdeki bebeğin erkek olduğunun belirlendiğini" de iddia etti.

Kim bu Karadullar?

Rusya'nın başkenti Moskova'da 2010 yılında gerçekleştirilen saldırılarda 38 kişi ölmüştü. Bombalı saldırılar, 'Karadul' olarak bilinen Çeçen kadın intihar bombacıları tarafından gerçekleştirilmişti.

Rusya'ya yönelik bugüne kadar düzenlenen intihar saldırılarının çok büyük bir kısmında da "Karadullar" rol almıştı. Karadullar, ilk olarak 2002 yılında Moskova tiyatro baskınında ortaya çıktı. Çeçen militanlar, 2002 yılında bir tiyatroyu kuşatarak, yaklaşık 850 kişiyi rehin aldı.

Günlerce süren olay Rus askerlerin müdahalesiyle son bulurken, Çeçen gerillalar da dahil olmak üzere 200'e yakın kişi hayatını kaybetti.

Dünyada büyük yankı bulan bu olayda basına, rehin alanların arasında siyah giyimli kadınların görüntüleri yansıdı. Böylece dünya, Çeçen "Karadullar"la tanışmış oldu. Karadullar, daha sonra çoğu çocuk 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Beslan okul saldırısında da yer aldı.

'Tepeden tırnağa siyah giyiniyorlar'

Karadullar, kısaca eşlerini Rusya ile savaşta kaybeden ve silahlı mücadele saflarına katılan kadınlar olarak biliniyor. Bu kadınların önemli bir bölümü hareketin içinde intihar bombacısı oluyor.

Bu kadın militanlara "Karadul" denmesinin sebebi, tepeden tırnağa siyah giyinmeleri. Ayrıca Karadul ölümcül bir örümcek türü.

Rusya'da özellikle 2000'lerin ilk yarısında düzenlenen çok sayıda intihar saldırısında Karadullar önemli rol oynuyordu. O dönemde düzenlenen saldırılarda yüzlerce Rus hayatını kaybetmişti.