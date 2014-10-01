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Politika

'Süleyman Şah Türbesi'ne birşey olursa Türkiye'nin atacağı adım belli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Şah Türbesi'nin IŞİD militanlarınca çevrelendiği iddialarının 'uydurma' olduğunu söyledi

01 Ekim 2014 23:42

TBMM'nin yeni dönemi için yapılan resepsiyona eşi Emine Erdoğan'la birlikte katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Süleyman Şah Türbesi'ne saldırı olması durumunda, Türkiye'nin atacağı adımın belli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Şah Türbesi'nin IŞİD tarafından çevrelendiği iddialarına ilişkin, "Bunların hepsi uydurma şeyler. Şu anda Süleyman Şah Saygı Türbesi'ne yönelik herhangi bir şeyin olması durumunda Türkiye Cumhuriyeti'nin atacağı adım, tavır bellidir" dedi.

 

'Türkiye tehdit altında, buna karşı tavır koymamız lazım'

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a CHP'nin hükümetin tezkeresine hayır oyu vereceğini açıklaması soruldu. Erdoğan bu soruya, "Grupların kanaati üzerine yorum yapmak doğru olmaz. Her grup kendi kanaatini açıklamakta serbesttir. Türkiye tehdit altındadır, bunlara karşı tavır koymamız lazım. Ben bu tezkereyi destekliyorum. Umarım parlamento da hükümetin kanaatini paylaşacaktır" dedi.

 

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