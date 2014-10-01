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'Süleyman Şah Türbesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı'

Süleyman Şah Türbesi’nde bordo bereliler ile subay ve astsubaylar görev yapıyor

01 Ekim 2014 11:54

IŞİD’in Suriye’deki Türkiye toprağına saldıracağı haberlerinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı. IŞİD saldırısına karşı topçu birlikleri hazırlandı.

IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırıları sürerken dikkatler bir kez daha Türkiye’nin Suriye’deki toprağı niteliğini taşıyan Süleyman Şah Türbesi’ne odaklandı. Daha önce türbedeki askerlerin geri çekilmesi yönündeki tehditleri sosyal medyaya yansıyan ancak Türkiye’nin aldığı önlemler sonrasında geri adım atan IŞİD’in, türbeyi yeniden hedef aldığı iddia ediliyor. Ancak kaynaklar, IŞİD’in bölgeye yaklaştığını, yoğun güvenlik önlemlerinin ise uzunca bir süredir 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü ifade etti.

Gökçer Tahincioğlu'nun Milliyet'te yer alan haberine göre TSK, türbede görevli personel sayısını bir süre önce artırarak, 50 civarında personel görevlendirdi. Personelin yarısı özel kuvvetler komutanlığına bağlı bordo berelilerden, diğer yarısı da uzman subay ve astsubaylardan oluşuyor. Sınırda da olası bir saldırı halinde türbenin bulunduğu bölgeye gidecek tüm birlikler teyakkuz halinde.

 

Müdahale yetkisi

 

Hangi birliğin, hangi görevi, hangi durumlarda yapacağı ayrıntılı olarak çok daha önce belirlendiğinden, birlikler bu planlamalar doğrultusunda göreve hazır bekliyor. Topçu birliklerinin de sürekli hazır beklediği ve topların her an atış yapabilecek şekilde bölgedeki stratejik noktalara kilitlendiği bildirildi.  TBMM’ye sunulan tezkerede de olası bir saldırı halinde türbeye askerin Suriye’ye girerek müdahale edebilmesine yönelik yetki talebinde bulunuldu. Tezkerenin gerekçesinde, “Uluslasrarası hukuk uyarınca Türk toprağı kabul edilen Süleyman Şah Saygı Karakolu’na dönük güvenlik riski de artmıştır” denildi.

 

Suruç’a 8 tabur asker gönderildi

 

Güvenlik güçleri, Kobanê’ye yönelik IŞİD saldırısının ardından Suruç ve çevresinde yaşanılan olaylarla ilgili de harekete geçti. Alınan bilgiye göre, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın dünkü açıklamalarından hemen sonra Diyarbakır’dan 8 tabur bu bölgeye sevk edildi. Jandarma, özel harekat ve komando birliklerinden oluşan taburların olası bir provokasyon ve bölgede yaşanabilecek büyük olaylara karşı sevk edildiği ifade edildi.

 

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