'1100 IŞİD militanı, Süleyman Şah Türbesi'nin etrafını sardı'

Türkiye'nin kendi sınırları dışındaki tek toprağı olan Süleyman Şah Türbesi, Irak Şam İslam Devleti IŞİD tehdidi altında. Bölgedeki Arap aşiret liderlerinden alınan bilgiye göre, IŞİD, 1100 militanını, 36 askerin nöbet tuttuğu Süleyman Şah Türbesi etrafında konuşlandırdı.

Kürtlerin yoğun yaşadığı Kobanê bölgesine yönelik saldırılarını arttıran IŞİD'e karşı ABD'nin başını çektiği koalisyon güçleri hava operasyonlarını sürdürürken, Türkiye'nin hava operasyonlarının yetersiz olduğunu ifade etmesi, IŞİD'i harekete geçirdi. Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre IŞİD, 3 günden bu yana Türkiye'nin kendi sınırları dışındaki tek toprağı olan Süleyman Şah Türbesi etrafında militan yığınağı yapıyor. Yeni Şafak'tan Çetiner Çetin'in haberine göre kaynaklar, IŞİD'in türbe etrafında bin 100 militanını konuşlandırdığını ileri sürüyor. Türbeye yönelik bir saldırı yapabileceği ve burada görevli 36 askerimizi rehin alabileceği iddia edilen IŞİD'in kendilerine yönelik olası bir operasyona karşılık, türbeye giden en kritik boğaz sayılan Cadde Köyü'nü elinde tuttuğu ve 420 militanını bu bölgede konuşlandırdığı öğrenildi.

Kritik yolu tuttu

Türbeye yönelik bir saldırı durumunda TSK'nın Türkiye sınırından türbeye geçiş için Cadde Köyü yol güzergahını kullanacağını hesap eden IŞİD militanlarının bölgede lojistik yığınak yaptığı bilgisi ulaştı.

ABD savaş uçaklarının, dün akşam IŞİD örgütünün Musul'daki mevzilerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında, IŞİD'li Ebu Enes'in öldürüldüğü bildirildi.

IŞİD komutanı öldürüldü

IŞİD'e karşı oluştulan Nebii Yunus Birlikleri Sorumlusu Sad Cuburi, IŞİD emirlerinden Ebu Enes Kurdi'nin, dün akşam savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırıda öldürüldüğünü belirtti. Cuburi, Musul'un Mahmur, Hazır, Kuşafe bölgelerine yapılan hava saldırılarında, birkaç örgüt emirinin yanısıra çok sayıda örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Türkiye dışındaki tek vatan toprağı

Suriye'nin Halep ilinin Karakozak Köyü sınırları içerisinde bulunan Süleyman Şah Türbesi, Türkiye'nin kendi sınırları dışındaki tek vatan toprağı. Bu nedenle sembolik ve stratejik bir öneme sahip.