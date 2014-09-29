TSK'dan 'Süleyman Şah Türbesi'ne IŞİD kuşatması' iddiasına yalanlama

Amerikan Washington Post gazetesinin "Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının Suriye sınırları içindeki Türkiye toprağı olan Süleyman Şah Türbesi'ne saldırdığı ve devriye gezen Türk askerlerinin rehin alındığı" iddiasına askeri kaynaklardan yalanlama geldiği öğrenildi. Genelkurmay'dan alınan bilgide, “iddiaların tamamının ‘gerçek dışı ve asılsız’ olduğunu ve şu anda ‘Süleyman Şah Türbesi’ne dair bir sıkıntının bulunmadığını” ifade edildi.

Amerikan Washington Post gazetesinde Cuma günü (26 Eylül 2014) yayımlanan bir haberde, "IŞİD militanlarının Süleyman Şah Türbesi’nin kuşattığı ve nöbet tutan askerlerin esir alındığı" iddia edilmişti. Hürriyet Daily News'in askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre “iddiaların tamamının ‘gerçek dışı ve asılsız’ olduğu" belirtildi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi’nin dedesi olduğu rivayet edilen Süleyman Şah’ın türbesi, 40 kilometre kadar Suriye içinde bulunsa da uluslararası anlaşmalara göre Türk toprağı sayılıyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sembolik bir kara gücüyle korunuyor.

Suriye’de üç yıl önce başlayan iç savaş boyunca Süleyman Şah Türbesi defalarca tehdit altında kalmış ancak Türkiye’nin uyarılarıyla bu tehditler fiziki saldırıya dönüşmemişti.