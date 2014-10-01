IŞİD militanları, Süleyman Şah Türbesi'ni koruyan askerleri kaçırdı mı?

Suriye yönetimine yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli El Meyadin Televizyonu, Suriye’nin kuzeyindeki Türk toprağı Süleyman Şah Türbesi’ni koruyan Saygı Karakolu’ndaki askerlerin Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Hürriyet'te yer alana habere göre, sosyal medyayı karıştıran habere ilişkin olarak konuşan Genelkurmay’daki kaynaklar iddiayı yalanladı. Kaynak “Haber gerçek dışı” dedi.

El Meyadin haberini saha muhabiri Dima Nasif’e dayandırdı. Kanala canlı bağlanan Nasif ‘20 asker IŞİD tarafından tutuklandı’ dedi. İlerleyen saatlerde Suriyeli muhaliflere yakın Havasmart Radyosu da “IŞİD, Süleyman Şah’taki 30 askeri tutukladı” iddiasında bulundu. Radyonun bölgedeki muhabiri Yahya Abdurrahman “IŞİD Türk hükümetini uyarıp, askerlerini çekmesini istedi. Şu an IŞİD türbeyi ele geçirdi ve hava saldırılarına hedef olmamaları için askerleri başka bir yere götürdü” dedi. Aynı iddiaya yer veren bir diğer kaynaksa, Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü Suriye Ulusal Koalisyonu’na yakınlığıyla bilinen Zamanalwasl oldu.

Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu Halep’e bağlı Karakozak köyü, geçtiğimiz Mart ayında IŞİD’in kontrolüne geçmişti. IŞİD’in türbeye yönelik saldırı tehdidinde bulunduğu iddialarının ardından, Saygı Karakolu’na Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan 60 ‘Bordo Bereli’ gönderilmişti.

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