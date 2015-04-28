Stephen Hawking: Bin yıl içinde dünyayı terk edin!

Ünlü fizik profesörü Stephen Hawking, önümüzdeki bin yıl içinde, dünyayı terk etmemesi halinde insanlığın yok olacağını iddia etti.

Avustralya’nın Sydney şehrindeki Opera Evi’ndeki programa hologram görüntüsüyle katılan Hawking, “İnsanlığın geleceği için uzayı keşfetmeye devam etmeliyiz. Başka gezegenlere gitmeden, üzerinde yaşadığımız bu kırılgan gezegende bir bin yıl daha var olabileceğimizi zannetmiyorum.” dedi. 73 yaşındaki Hawking’in iki kamerayla hologram efektiyle Amerika’daki evinde çekilen konuşması, San Jose’de işlenerek, Sydney Opera Evi’ne aktarıldı. Programı Hawking’in yazar olan kızı Lucy Hawking sundu. Hawking, “Zayn’ın, One Direction müzik grubundan ayrılması için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise “Nihayet birisi bizim için gerçekten çok önemli bir soru sordu.” cevabını verdi.