Stephen Hawking'ten yapay zeka uyarısı

Nobel ödüllü fizikçi Stephen Hawking, yapay zekanın insanlığın en büyük başarısı olduğunu belirterek, kontrolden çıkması halinde "yapay zeka insan ırkının son başarısı olur" uyarısında bulundu.

İngiliz Independent gazetesi için bir makale kaleme alan ünlü fizikçi, “Yapay zeka araştırmaları büyük bir hızla devam ediyor. Son dönemde kendi kendini süren otomobiller, bilgi yarışmalarını kazanan robotlar, Siri, Google Now ve Cortana gibi dijital asistanlar icat edildi. Bütün bunlar yapay zeka teknolojileri konusunda önemli bir araştırma ve yatırım savaşının başladığına işaret ediyor” dedi.

Birce Bora’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, bütün bu gelişmelerin potansiyel faydalarının çok büyük olduğunu kabul eden Hawking, “Bu teknolojiler hastalıkları, savaşları ve fakirliği sona erdirebilir. Yapay zeka insanlık tarihinin en büyük ve önemli başarısı olabilir” dedi.

Sonumuz da olabilir

Ancak “Zamanın Kısa Tarihi” isimli kitabıyla ün kazanan araştırmacı, bu büyük başarının insan ırkının “son başarısı da olabileceğine” de dikkat çekti.

Yapay zeka teknolojisinin büyük kıyımlara neden olabileceğini iddia eden 72 yaşındaki Hawking, “Kısa vadede ordular kendi kendine hedefleri yok etme kararı alabilecek silahlar geliştirmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler ve Human Rights Watch daha şimdiden bu tip silahların yasaklanması için bir anlaşma imzalanmasını önerdi” dedi.

Bu icatların ekonomi üzerinde de büyük etkileri olabileceğini belirten bilim insanı “Orta vadede yapay zeka ekonomimize büyük katkılar sağlayabilir ancak büyük bir yıkım da getirebilir” dedi.

Ya yapay zeka kontrolden çıkarsa

Hawking insanlığı bu konuda bekleyen en büyük tehlikenin ise yapay zekanın insan zekasını geçmesi olduğunu söyledi.

İngiliz teorisyen, “Uzun vadede partiküllerin insan beyninden daha gelişmiş hesap ve planlar yapacak şekilde organize olmasını engelleyecek hiç bir fizik yasası bulunmuyor. Böyle bir oluşum bizler için büyük bir dönüm noktası olabilir. Elbette bu filmlerdekinden çok daha farklı şekilde gerçekleşebilir. Yapay zeka sürekli kendini geliştirir. Böyle bir teknoloji ekonomik piyasaları kontrol altına alır. İnsan mucitlerden daha fazla keşif yapmaya başlar, insanların anlam bile veremediği silahlar geliştirebilir” dedi.

Hawking önümüzdeki yıllarda yapay zeka teknolojisinin gelişiminin daha da hızlanacağını belirtirken, herkesin bütün riskleri göz önünde bulundurarak bu teknolojinin insanlık için en faydalı şekilde nasıl geliştirilebileceği üzerine düşünmesi gerektiğini söyledi.