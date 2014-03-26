Star'da 'Gezi, Berkin, Ali İsmail ve nefret söylemi' istifası

Star Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Doğan Ertuğrul, "Türkiye'nin yaşadığı bu cinnet halinden medya fazlasıyla nasibini almış, haber değeri taşımayan ve algı yönetimi, daha doğru ifadeyle kara propaganda amacı güden 'haberler' gazete ve televizyonların rutini haline gelmiştir" diyerek gazetesinden istifa etti.

Son olarak Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Genel Yayın Yönetmeni'yken Mustafa Karaalioğlu'na telefonda, kendisini eleştiren ilahiyatçı yazar Hidayet Şefkatli Tuksal'a yazı yazdırılmamasını söylediği ses kaydıyla gündeme gelen Star gazetesinin yönetiminde ağır suçlamalar eşliğinde bir istifa yaşandı.

Zaman gazetesinin haberine göre, Ertuğrul istifa gerekçesini anlattığı mektupta “Ali İsmail'lerin, Ethem'lerin ve en son Berkin Elvan'ların hayatını kaybettiği Gezi olayları sürecinde iktidar partisinin birçok toplum kesimine karşı kullandığı ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve kriminalize edici dil; dershane tartışması ile birlikte Gülen Cemaati'ne karşı açıkça nefret söylemine dönüşmüş, milyonlarca insanın büyük bir saygı duyduğu bir kanaat önderi ile bağlıları akıl almaz şeylerle suçlanmış ve bu dil seçim meydanlarına taşınmıştır” ifadelerini kullandı.

'Sorumlu habercilik yapma imkânı kalmadı'

Ertuğrul, 4 yıldır Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptığı gazeteden ayrılırken kaleme aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararı alma nedenim, AK Parti iktidarının, kapatma davası tehdidi altında askeri vesayete ve darbelere karşı büyük bir mücadele verdiği, AB üyeliği perspektifi ve daha demokratik bir Türkiye idealiyle büyük reformlar yaptığı dönemde kritik bir rol oynadığına inandığım ve görev yapmaktan onur duyduğum gazetemin Gezi Parkı olayları ve son olarak yerel seçim atmosferinde sözünü ettiğim bu çizgisine kaybettiğine olan inancımdır. “

“Ali İsmail'lerin, Ethem'lerin ve en son Berkin Elvanların hayatını kaybettiği Gezi olayları sürecinde iktidar partisinin birçok toplum kesimine karşı kullandığı ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve kriminalize edici dil; dershane tartışması ile birlikte Gülen Cemaati'ne karşı açıkça nefret söylemine dönüşmüş, milyonlarca insanın büyük bir saygı duyduğu bir kanaat önderi ile bağlıları akıl almaz şeylerle suçlanmış ve bu dil seçim meydanlarına taşınmıştır.”

"Türkiye'nin yaşadığı bu cinnet halinden medya fazlasıyla nasibini almış, haber değeri taşımayan ve algı yönetimi, daha doğru ifadeyle kara propaganda amacı güden 'haberler' gazete ve televizyonların rutini haline gelmiştir. Bu nedenle yıllarca sahiplenerek görev yaptığım gazetemde benim açımdan sorumlu ve dengeli bir gazetecilik yapma imkânı kalmamıştır. Yıllarca birlikte görev yaptığım ve mesleki birikimlerine saygı duyduğum tüm çalışma arkadaşlarıma veda ediyor, başarılar diliyorum."