İşte Türkiye'nin konuştuğu ses kayıtları

Deniz Baykal kasedi Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla mı yayınlandı?

Erdoğan, kendisine atfedilen son ses kaydında, Deniz Baykal'ın yasadışı yollarla gizlice çekilmiş görüntülerinin yayınlanması talimatını verdiği iddia ediliyor Haberi okumak için FOTOĞRAFA TIKLAYINIZ:

Erdoğan: İstanbul'da Rektör Yunus Söylet olsun, diğeriyle bir şey yapılmaz Erdoğan, kendisine atfedilen son ses kaydında, İstanbul Üniversitesi Rektörüğü için Yunus Söylet tercihini YÖK'e bildiriyor. Haberi okumak için FOTOĞRAFA TIKLAYINIZ:

Yeni kayıt: Zarrab'tan Bağış'a makam odasında ayakkabı kutusu!

Eski AB Bakanı Egemen Bağış ve iş adamı Reza Zarrab arasında geçtiği öne sürülen bir ses kaydı yayınlandı. Haberin tamamını okumak için FOTOĞRAFA TIKLAYINIZ

Erdoğan: Hadi Mehmet Altan'a güle güle,

buralarda yer almaması lazım!

Erdoğan'ın kendisine ait olduğu öne sürülen bir ses kaydından kendisini eleştiren bir yazı kaleme alan Mehmet Altan için "Bunun buralarda yer almaması lazım!'' sözlerini sarf ediyor. Haberin tamamını okumak için FOTOĞRAFA TIKLAYINIZ

Erdoğan kızdı, Karaalioğlu 'Haklısınız' dedi, Hidayet Tuksal Star'dan gitti!

Erdoğan'ın kendisine ait olduğu öne sürülen bir ses kaydından 'Arkadaş, Hidayet Şefkatli Tuksal'ı neden hala Star gazetesinde tutuyorsunuz? Hem bana haklısın diyorsun, hem burada tutuyorsun!' dediği duyuluyor. Haberin tamamını okumak içi FOTOĞRAFA TIKLAYINIZ

Reza Zarrab ve Çağlayan hattında AVM tuvaletinde belge alışverişi Reza Zarrab'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydında eski Bakan Zafer Çağlayan'ın oğlu ile bir alışveriş merkezinin tuvaletinde 'Ankara'dan gelecek belge için' buluşma ayarladığı verdiği öne sürülüyor. Haberin tamamını okumak için FOTOĞRAFA TIKLAYINIZ

Gezi'de Çarşı'ya kızan Başbakan, stat inşaatını durdurma mesajı mı verdi?

İnternette yayınlanan yeni ses kaydındaki iddiaya göre hükümet, Çarşı'nın Gezi Parkı olaylarındaki tavrı nedeniyle İnönü Stadı'nın inşaatını durdurma yolu arıyor. Haber için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

Bilal Erdoğan'dan babasına:

Savcı, polis tayiniyle olmaz, cemaatin babaları alınmalı!

Bilal Erdoğan, yolsuzluk operasyonunun yapıldığı 17 Aralık'tan sonra babasını arayarak, "Babacığım bunlara hemen karşı bir operasyon yapılması gerekiyor savcılık üzerinden. Cemaatin büyük babalarının alınması gerekiyor" dediği iddia ediliyor. Haber için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

Erdoğan, 17 Aralık'ta Savcı Öz'ü

'Bu işi bugün bitirmen lazım' diye uyarmış!

Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen kayıtta, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasından sorumlu dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz'e iletilecek mesaj hakkında konuşuluyor. Haber için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

Ala'dan Emniyet Genel Müdürü'ne:

Zekeriya Öz'ü hemen alıp içeri atsınlar!

İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtlarında emniyete giden Savcı Zekeriya Öz için verilen tutuklama talimatı yer alıyor. Haber için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

Muammer Güler: Başbakan'a Gezi için

yalvardım yakardım, Nuh dedi peygamber demedi

İçişleri Bakanı Muammer Güler ile işadamı Orhan Cemal Kalyoncu arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtlarında Güler'in, Gezi eylemleri sırasında Başbakan Erdoğan'ı ikna etmek için uğraştığı konuşuluyor FOTOĞRAFA TIKLAYIN

Altınok'tan Ala'ya: O iki polisten birini Fizan’a,

diğerini Hizan’a gönderdim!

25 Aralık 2013'te İçişleri Bakanlığı'na atanan Efkan Ala'nın Başbakanlık Müsteşarı'yken İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'la yaptığı iddia edilen bir görüşme yayımlandı. Kayda göre, Altınok yolsuzluk soruşturması ertesinde ilgili polisleri nasıl ve nerelere sürdüğünü anlatıyor. Haber için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

Efkan Ala'dan BTK Başkanı’na:

Gerekirse yaptığınızı suç olmaktan çıkarırız, siktir et!

İçişleri Bakanı Efkan Ala ile BTK Başkanı Tayfun Acarer arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtlarında Mehmet Baransu'nun internet haber sitesinin mahkeme kararı olmadan kapatılması hakkında konuşuluyor. Haber için FOTOĞRAFA TIKLAYIN

Ala’dan Vali'ye: Baransu’yu gözaltına alın,

bir şey derse savcıyı da alın!



İçişleri Bakanı Ala ile İstanbul Valisi Mutlu arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtlarında Mehmet Baransu'nun mahkeme kararı olmadan tutuklanması için verilen talimat yer alıyor. Haber için FOTOĞRAFA TIKLAYIN

Egemen Bağış'tan Habertürk'e:

Bayramda CHP'li birini çıkarın, biz de ona çakalım!

Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Habertürk yöneticilerinden Fatih Saraç arasında geçtiği iddia edilen kayıtlar için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

Erdoğan'dan Şahenk'e:

NTV'de Yiğit'i çıkarmıyorlarmış, omurgalı tip lazım!

Başbakan Tayyip Erdoğan ile başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın, Yiğit Bulut'un NTV'de program yapması için grubun sahibi Ferit Şahenk ve yöneticileri ile yaptıkları öne sürülen telefon konuşmalarının yer aldığı kayıtlar için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

ATV ve Sabah'ın yüzde 10 hissesi nasıl el değiştirdi?

Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ve Sabah-ATV'nin yanı sıra Akşam ve Güneş gazeteleri ile SKYTürk 360 televizyon kanalının satımının da gündeme geldiği konuşma için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

Başbakan'a atfedilen yeni kayıt,

konu Sabah-ATV'nin satışı

Başbakan ile kızı Esra Albayrak'ın eşi Berat Albayrak arasında geçtiği öne sürülen ve Sabah-ATV grubunun satışının konuşulduğu görüşme için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

Bilal Erdoğan: Babacığım gazeteler hazır,

MİT'ten malzeme istiyorlar!

Başbakan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ve gazete manşetleri hakkında Erdoğan'ın onayının beklendiği belirtilen konuşma için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

'Sayıştay raporları TBMM’ye gelirse bizi duman ederler!'

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ile Başbakan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan arasında geçtiği öne sürülen 'Sayıştay' konuşması için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

Başbakan 'rezillik, namussuzluk' dedi,

Milliyet'in patronu telefonda ağladı!

"İmralı Zabıtları" haberi ardından Başbakan ile Milliyet gazetesinin sahibi Erdoğan Demirören arasında geçtiği iddia edilen konuşma için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

Başbakan'dan Bozdağ'a:

O savcının geri çekilme dilekçesi kabul edilmesin!

Başbakan ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ arasında 25 Aralık yolsuzluk soruşturması ertesinde yapıldığı iddia edilen konuşma için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

Milli gemi ihalesi, Başbakan'ın bu telefonundan sonra mı el değiştirdi?

Başbakan Tayyip Erdoğan ile işadamı Metin Kalkavan arasında geçtiği öne sürülen ve Erdoğan'ın isteği üzerine Milli Gemi ihalesinin Koç Grubunda alınarak, Metin Kalkavan'a ait Sedef Gemi İnşaat A.Ş'ye verildiği iddiasını taşıyan ses kaydının haberi için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

'Hâkim Aydın Doğan davasında beraat vermiş,

Yargıtay'ı takibe al'

Başbakan Erdoğan ve dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin arasında geçtiği öne sürülen ve "yargıya müdahale" olarak değerlendirilen ses kaydının haberi için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

Başbakan'dan Mehmet Ali Aydınlar'a

'Aziz Yıldırım'a vurma' taktikleri

Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan'ın Fenerbahçe Kongresi öncesinde yaptığı öne sürülen konuşma için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

'Orospu ile memurun bahşişini başında verin'

Reza Zarrab ile yardımcısı Rüçhan Bayar arasında geçtiği iddia edilen konuşma için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

Başbakan: Evinde ne var ne yok çıkar

Oğlu: 30 milyon daha var, eritemedik

Başbakan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ilk kayıt için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

Fatih Saraç: YÖK Başkanı'na bir vurayım mı?

Biliyorsun kimin kuklası, eşek herif!

Başbakan Erdoğan’ın danışmanlarından Mustafa Varank ile HaberTürk Yayın Grubu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Saraç arasında geçtiği ileri sürülen ses kaydı için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

Erdoğan'dan Show TV'ye Saba Tümer ve Yaşar Nuri Öztürk müdahalesi! Başbakan Erdoğan ve Habertürk yöneticisi Fatih Saraç arasında geçtiği iddia edilen ve konuşma tarihinden sonra görüşmenin ana konusu olan "Saba Tümer ile Bugün" programının sonlandırıldığı kayıt için FOTOĞRAFA TIKLAYIN: Erdoğan'ın, Habertürk'ün Sarıgül haberlerini de kesmesini istediği ortaya çıktı! Başbakan Erdoğan ve Habertürk yöneticisi Fatih Saraç arasında geçtiği ileri sürülen ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Sarıgül ile ilgili haberlerin sonlandırılmasının istendiği kayıt için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

Erdoğan'dan Habertürk'e:

Bahçeli'nin sözlerini vermeye ne gerek var!

Başbakan Erdoğan ve Habertürk yöneticisi Fatih Saraç arasında geçtiği öne sürülen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının KJ'de geçmesinin sonlandırılması hakkında konuşulan kayıt için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:

Bilal Erdoğan ve Altaylı telefonda;

HaberTürk'te anket nasıl çarpıtıldı?

Başbakan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Habertürk yöneticisi Fatih Saraç ve HaberTürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı arasında geçtiği öne sürülen ve bir seçim anketinin sonuçlarında "kaydırma" yapılmasının konuşulduğu kayıtlar için FOTOĞRAFA TIKLAYIN: