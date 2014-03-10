İşte Türkiye'nin konuştuğu ses kayıtları

10 Mart 2014 19:15
Erdoğan, kendisine atfedilen son ses kaydında, Deniz Baykal'ın yasadışı yollarla gizlice çekilmiş görüntülerinin yayınlanması talimatını verdiği iddia ediliyor Haberi okumak için FOTOĞRAFA TIKLAYINIZ:
Erdoğan, kendisine atfedilen son ses kaydında, İstanbul Üniversitesi Rektörüğü için Yunus Söylet tercihini YÖK'e bildiriyor. Haberi okumak için FOTOĞRAFA TIKLAYINIZ:
Reza Zarrab'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydında eski Bakan Zafer Çağlayan'ın oğlu ile bir alışveriş merkezinin tuvaletinde 'Ankara'dan gelecek belge için' buluşma ayarladığı verdiği öne sürülüyor. Haberin tamamını okumak için FOTOĞRAFA TIKLAYINIZ
Bilal Erdoğan, yolsuzluk operasyonunun yapıldığı 17 Aralık'tan sonra babasını arayarak, "Babacığım bunlara hemen karşı bir operasyon yapılması gerekiyor savcılık üzerinden. Cemaatin büyük babalarının alınması gerekiyor" dediği iddia ediliyor. Haber için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen kayıtta, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasından sorumlu dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz'e iletilecek mesaj hakkında konuşuluyor. Haber için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtlarında emniyete giden Savcı Zekeriya Öz için verilen tutuklama talimatı yer alıyor. Haber için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
İçişleri Bakanı Muammer Güler ile işadamı Orhan Cemal Kalyoncu arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtlarında Güler'in, Gezi eylemleri sırasında Başbakan Erdoğan'ı ikna etmek için uğraştığı konuşuluyor FOTOĞRAFA TIKLAYIN
25 Aralık 2013'te İçişleri Bakanlığı'na atanan Efkan Ala'nın Başbakanlık Müsteşarı'yken İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'la yaptığı iddia edilen bir görüşme yayımlandı. Kayda göre, Altınok yolsuzluk soruşturması ertesinde ilgili polisleri nasıl ve nerelere sürdüğünü anlatıyor. Haber için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
İçişleri Bakanı Efkan Ala ile BTK Başkanı Tayfun Acarer arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtlarında Mehmet Baransu'nun internet haber sitesinin mahkeme kararı olmadan kapatılması hakkında konuşuluyor. Haber için FOTOĞRAFA TIKLAYIN
İçişleri Bakanı Ala ile İstanbul Valisi Mutlu arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtlarında Mehmet Baransu'nun mahkeme kararı olmadan tutuklanması için verilen talimat yer alıyor. Haber için FOTOĞRAFA TIKLAYIN
Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Habertürk yöneticilerinden Fatih Saraç arasında geçtiği iddia edilen kayıtlar için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
Başbakan Tayyip Erdoğan ile başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın, Yiğit Bulut'un NTV'de program yapması için grubun sahibi Ferit Şahenk ve yöneticileri ile yaptıkları öne sürülen telefon konuşmalarının yer aldığı kayıtlar için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ve Sabah-ATV'nin yanı sıra Akşam ve Güneş gazeteleri ile SKYTürk 360 televizyon kanalının satımının da gündeme geldiği konuşma için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
Başbakan ile kızı Esra Albayrak'ın eşi Berat Albayrak arasında geçtiği öne sürülen ve Sabah-ATV grubunun satışının konuşulduğu görüşme için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
Başbakan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ve gazete manşetleri hakkında Erdoğan'ın onayının beklendiği belirtilen konuşma için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ile Başbakan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan arasında geçtiği öne sürülen 'Sayıştay' konuşması için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
"İmralı Zabıtları" haberi ardından Başbakan ile Milliyet gazetesinin sahibi Erdoğan Demirören arasında geçtiği iddia edilen konuşma için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
Başbakan ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ arasında 25 Aralık yolsuzluk soruşturması ertesinde yapıldığı iddia edilen konuşma için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
Başbakan Tayyip Erdoğan ile işadamı Metin Kalkavan arasında geçtiği öne sürülen ve Erdoğan'ın isteği üzerine Milli Gemi ihalesinin Koç Grubunda alınarak, Metin Kalkavan'a ait Sedef Gemi İnşaat A.Ş'ye verildiği iddiasını taşıyan ses kaydının haberi için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
Başbakan Erdoğan ve dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin arasında geçtiği öne sürülen ve "yargıya müdahale" olarak değerlendirilen ses kaydının haberi için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan'ın Fenerbahçe Kongresi öncesinde yaptığı öne sürülen konuşma için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
Reza Zarrab ile yardımcısı Rüçhan Bayar arasında geçtiği iddia edilen konuşma için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
Başbakan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ilk kayıt için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
Başbakan Erdoğan’ın danışmanlarından Mustafa Varank ile HaberTürk Yayın Grubu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Saraç arasında geçtiği ileri sürülen ses kaydı için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
Başbakan Erdoğan ve Habertürk yöneticisi Fatih Saraç arasında geçtiği iddia edilen ve konuşma tarihinden sonra görüşmenin ana konusu olan "Saba Tümer ile Bugün" programının sonlandırıldığı kayıt için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
Başbakan Erdoğan ve Habertürk yöneticisi Fatih Saraç arasında geçtiği ileri sürülen ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Sarıgül ile ilgili haberlerin sonlandırılmasının istendiği kayıt için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
Başbakan Erdoğan ve Habertürk yöneticisi Fatih Saraç arasında geçtiği öne sürülen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının KJ'de geçmesinin sonlandırılması hakkında konuşulan kayıt için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
Başbakan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Habertürk yöneticisi Fatih Saraç ve HaberTürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı arasında geçtiği öne sürülen ve bir seçim anketinin sonuçlarında "kaydırma" yapılmasının konuşulduğu kayıtlar için FOTOĞRAFA TIKLAYIN:
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