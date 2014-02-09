Star'a göre internet yasasına karşı çıkanlar porno lobisi!

Star gazetesinde yer alan bir haberde, sansür tartışmalarının gölgesinde yasalaşan internet düzenlemesine karşı çıkıp Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bu yasanın veto edin çağrısı yapanların 'porno lobisi' olduğu öne sürüldü.

CHP'nin ve TÜSİAD'ın da bu lobinin bir parçası olduğunu savunan Star gazetesinin "Porno lobisi baskı yapıyor" başlıklı haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Yeni internet yasasını veto için Cumhurbaşkanı’na çağrı yapanların, 2011’de çocukların porno sitelere girişini engelleyen ‘güvenli internet’ uygulamasına da tepki gösteren çevreler olması dikkat çekiyor. Kampanyada ilk sırayı ise CHP ve TÜSİAD alıyor.

Yeni internet yasası, özel hayatı ve kişilik hakları ihlal edilen kişilere, haklarındaki yayınları engelleme kolaylığı getiriyor; TİB Başkanı’na da sadece bu konuda ve ‘yargı yolu’ açık olmak üzere ‘acil müdahale’ imkânı veriyor. Ancak buna rağmen, yasaya karşı Cumhurbaşkanı’nı göreve çağıran açıklamalar, ‘kişilerin uygunsuz görüntülerinin veya bireysel haklarını ihlal eden verilerin yayınlanmasına izin verin’ çağrısı anlamına geliyor. Yasanın çıkmaması halinde, herkesin gizlice çekilen veya bir şekilde elde edilen uygunsuz görüntülerinin engellenmesi ancak ‘yargı süreci’ beklenerek sağlanabilecek, bu süreçte kişilerin görüntüleri izlenmeye, hakları ihlal edilmeye devam edilebilecek.

Köşk'e 'görev' çağrısı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, siyasi muhalefet ve ‘paralel muhalefet’ tarafından birçok konuda ‘göreve çağrılması’na rağmen, özellikle ‘paralel yapılanma’ konusunda başından beri net tavır sergilediğine işaret edilirken, ‘sansür’ iddialarının da bu çevreler tarafından dile getirildiğine dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı’na çağrı kampanyasının öncülüğünü de 2011’de başlatılan ve çocukların porno sitelere girişini engelleyen ‘güvenli internet’ uygulamasına ‘sansür’ diye tepki gösteren CHP, TÜSİAD ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü yaptı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi ile ABD Dışişleri Sözcüsü, AB Genişleme Sorumlusu’ndan alınan demeçlerde hangi maddelerin ‘sansür’ ve ‘yasak’ getirdiği belirtilmedi. Basın Enstitüsü Derneği ise “kişilik hakkı veya özel hayatının gizliliği ihlal edilen kişiler de erişim engellemesi talep edebilecektir” endişesini (!) dile getirdi."