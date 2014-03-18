Star'dan açıklama: Mehmet Altan ve Hidayet Tuksal neden ayrıldı?

Star gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan ile Star Medya Grubu'nun İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karaalioğlu arasında geçtiği öne sürülen telefon görüşmelerinde yer alan, gazetenin eski Başyazarı Mehmet Altan ile Hidayet Tuksal’ın Erdoğan’ın talimatıyla gerçekleştiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Star’ın açıklamasında, Hidayet Tuksal ile ilgili “Olayın sosyal medyada geniş yankı bulması üzerine Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Hidayet Şefkatli Tuksal, "Star'dan tamamen kendi isteğimle ayrılmıştım, başka şeyler yapmak istiyordum, boşuna M. Karaalioğlu'nu karalamayın!" diyerek söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı” denildi.

Açıklamada, Mehmet Altan’ın görevine son verilmesine ilişkin ise “Yayınlanan ses kaydında Başbakan Erdoğan'la Mustafa Karaalioğlu'nun telefonda konuşma tarihleri 13 Ocak 2011 tarihine denk gelmekte ve Altan'ın gazeteden ayrılışı ise 18 Ocak 2012'de. Ayrıca, Altan'ın gazeteden ayrılış sebebi, PKK'nın sitesine STAR'ı karalayan mesnetsiz açıklamaları nedeniyle gerçekleşmişti” ifadesi kullanıldı.

Star gazetesinin internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

Paralel örgüt kanunsuzca dinlediği yüz binlerce kişinin ses kayıtlarını ahlaksızca yayınlamaya devam ediyor. Örgüt dün akşam yayınladığı Başbakan Erdoğan ile Mustafa Karaalioğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları ile Star gazetesini yöneticilerini ve eski yazarlarını hedef aldı.

Paralel örgüt kanunsuzca dinlediği yüz binlerce kişinin ses kayıtlarını ahlaksızca yayınlamaya devam ediyor. Örgüt dün akşam yayınladığı Başbakan Erdoğan ile Mustafa Karaalioğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları ile Star gazetesini yöneticilerini ve eski yazarlarını hedef aldı. Paralelciler, ses kayıtlarının başına sonuna yazdığı keyfi yönlendirme yazılarıyla konuşmaların neticelerinin Star yazarlarının gazeteden gönderilmesiyle sonuçlandığı algısını yarattı.

Olayın sosyal medyada geniş yankı bulması üzerine Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Hidayet Şefkatli Tuksal, "Star'dan tamamen kendi isteğimle ayrılmıştım, başka şeyler yapmak istiyordum, boşuna M. Karaalioğlu'nu karalamayın!" diyerek söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Yine, yayınlanan ses kaydında Başbakan Erdoğan'la Mustafa Karaalioğlu'nun telefonda konuşma tarihleri 13 Ocak 2011 tarihine denk gelmekte ve Altan'ın gazeteden ayrılışı ise 18 Ocak 2012'de. Ayrıca, Altan'ın gazeteden ayrılış sebebi, PKK'nın sitesine STAR'ı karalayan mesnetsiz açıklamaları nedeniyle gerçekleşmişti.

Tüm bu gerçekler ortadayken ve bir gazetenin yayın hayatı süresince bu tarz ayrılıklar pek çok kez yaşanmasına rağmen paralel örgütün bu mesnetsiz iddiası, 'çamur at sizi kalsın'dan öte geçemedi.

Altan Star gazetesi aleyhine PKK sitesine demeç vermişti

Mehmet Altan'ın Star'dan ayrılışı Başbakan ile Karaalioğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kaydındaki konuşmalar ile ilişkili değil. Mehmet Altan, ses kayıtlarında konusu geçen 'Biz Bize Yeteriz' yazısını 13 Ocak 2011'de yazmıştı, iddia ses kayıtları da o günlere aitti. Oysa Mehmet Altan, 18 Ocak 2012'de, iddia edilen konuşmalardan tam 1 yıl sonra Star Gazetesi başyazarı olarak, kendi gazetesi aleyhine başta PKK propagandası yapan bir site olmak üzere çeşitli internet sitelerine demeçler vermesi nedeniyle Star Gazetesi'den gönderilmişti.

Eğer kararımdan vazgeçersem yine Star'a dönerim'



Hidayet Şefkatli Tuksal ise tamamen kendi tercihiyle, kimse kendisine Star'da yazmayı bırak demediği halde Star Gazetesi'nden ayrılmıştı. Tuksal'ın Başbakan'ı eleştirdiği için Star Gazetesi'nden gönderildiği algısını yaratmaya çalışan paraleller; Tuksal, ayrılışınının kendi tercihi olduğunu kaleme aldığı Star'daki son yazısında "Mustafa Karaalioğlu’yla görüştüğümüzde o da çok şaşırdı ve derdimi anlamaya çalıştı. Derdimi anlatabildiğimi sanıyorum, eğer kararımdan vazgeçersem gene Star’a dönmeye söz vererek onu ikna ettim" dediğini görmezden gelerek bir iftiraya daha imza atmış oldu.