Mehmet Altan'dan o kayda tepki: Erdoğan ile Çevik Bir'in farkı ne?

Star Gazetesi eski Başyazarı Mehmet Altan, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kovulduğu yönündeki iddiaları içeren ses kaydının internette yayınlanmasının ardından, 28 Şubat’ı hatırlatarak, “Aynı şekilde Çevik Bir'in Sabah gazetesinde patronla görüşüp, ‘ordu rahatsız bunu atın’ dediğini biliyorum. Peki bizim Başbakan'ın, Çevik Bir'den farkı ne?” diye sordu.

“Başçalan” adlı Youtube hesabından, Başbakan Tayyip Erdoğan ile Star Medya Grubu'nun İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karaalioğlu arasında geçtiği öne sürülen bir ses kaydı yayınlandı. Kayıttaki iddiaya göre, 2011 yılında geçen görüşmede, Erdoğan Karaalioğlu’nu arayarak dönemin Star Gazetesi Başyazarı Mehmet Altan’ın kovulması yönünde talimat veriyor.

Ses kaydının yayınlanmasının ardından katıldığı bir televizyon programında iddiaları değerlendiren gazeteci Mehmet Altan, Başbakan Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

"Ben Başbakan'ın sevdiklerini yazmak zorunda mıyım?" diye tepki gösteren Mehmet Altan, "Biraz önce @Bascalan tweetlerinde benle ilgili çıkan konuşma, Başbakan'ın şikayet ettiği yazı, 13 Ocak 2011'de yayınlanıyor. Başbakan'ın benim yazdığım o gazete ile ne alakası var. Oraya o genel yayın müdürü denen adama telefon edip, benim yazımı şikayet ediyor. Bu adet çok evvellerden başlamış. Başbakan'a ne benim ne yazımdan” görüşünü dile getirdi.

Altan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Sen genel yayın müdürüne telefon edip yazar hakkında ne yazıp yazamayacağını nasıl söylersin.

Aynı şekilde Çevik Bir'in Sabah gazetesinde patronla görüşüp, "ordu rahatsız bunu atın" dediğini biliyorum. Peki bizim Başbakan'ın, Çevik Bir'den farkı ne?

Ben Başbakan'ın sevdiği şeylerimi yazmak zorundayım. Doğru bir şey yaparsa kutlarım, yanlış bir şey yaparsa eleştiririm.

Ona bir şekilde biat edilecek, ne söylerse söyleyecek. O Ak Partilileri de öyle alıştırdı...

Saçma sapan konuşursan eleştiririm. Bu benim zaten iktisat mesleğim. Sen ne rahatsız oluyorsun, doğru dürüst, mantıklı konuş.

Hani ileri demokrasiydi, özgürlüklerdi. Herkes istediğini yazıyordu, haktı hukuktu. Laf ola beri, gele...

Düşünebiliyor musun, Başbakan bir yazarın ne yazacağına karar verip, genel yayın müdürünü arayıp ayar vermeye kalkıyor. Ayar verselerdi askerler verirdi, ne farkın var senin Çevik Bir'den! Aynı şeyi o da yapıyordu, sen de yapıyorsun.

28 Şubat'ta olanların aynısını sen yapıyorsun. Başörtülü bacılarımız diyorsun, şimdi başörtülü bacılarla ilgili olmadık şeyleri sen söylüyorsun. Yani ne farkınız var aranızda...

‘Erdoğan neden gereğini yapın dedi?’

İddialara ilişkin Twitter’dan da tepki gösteren Mehmet Altan, “Erdoğan neden "gereği neyse yapın” dedi? Çünkü dünya nüfusunun %22’sini oluşturan İslam ülkeleri dünya üretiminden %7 pay alıyor yazmışım... Erdoğan neden gereği neyse yapın dedi? Çünkü “sorun Müslümanların zenginleşmelerini sağlayacak yüksek teknolojili mal üretememeleri yazmışım. Erdoğan neden "gereği neyse yapın” dedi? Çünkü “din, ırk, mezhep” işlerini bir yana bırakıp; demokrasiyle, teknolojiyle dayanışsak" yazmışım” dedi.