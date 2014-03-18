Erdoğan: Hadi Mehmet Altan'a güle güle, buralarda yer almaması lazım!

Başbakan Tayyip Erdoğan ile Star gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Mustafa Karaalioğlu ile yaptığı öne sürülen yeni bir ses kaydı yayımlandı. Diğer kayıtta o dönem Star gazetesinde yazan Hidayet Şefkatli Tuksal'ı şikayet eden Erdoğan'a ait olduğu sürülen bu kayıtta Star gazetesinin başyazarıyken Prof. Mehmet Altan'ın işten çıkarılmasını istiyor. Kayda göre, Erdoğan Mehmet Altan için "Bu adam böyle bir sezonlar peşinde koşturuyorsa, hadi güle güle, o sezonu yakalayacağı bir yere gitsin ya" diyor. Erdoğan, kullandığı "Biz bize yeteriz" tabirini yanlış değerlendirdiğini söylediği Altan için "Bunun buralarda yer almaması lazım" ifadesini kullanıyor. Karaalioğlu, Erdoğan'a yanıt olarak "Bir yazarın tutarlı olması lazım kendi içerisinde, bütün detayları görerek yazması lazım şüphesiz, özellikle başyazarlar" diyor.

"İkinci Cumhuriyet" kavramının mimarı olan Prof. Mehmet Altan, 13 Ocak 2011'de Star'da yayımlanan "İslam Dünyası kendisine yeter mi?" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın, İslam ülkelerini kast ederek, “Biz bize yeteriz” sözlerini eleştirmiş ve "Demokrasi ve teknolojiyle dayanışmayı bırakıp 'din, ırk, mezhep' işleriyle uğraşmasını doğru bulmadığını" dile getirmişti. Altan, o dönemde Fırat Haber Ajansı'na röportaj vermiş ve o röportajda gazetesini şikayet etmişti. Altan, 18 Ocak 2012'de Star gazetesinden gönderilmişti.

Altan'ın bu yazısı üzerine Başbakan Erdoğan ile Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaalioğu arasında geçtiği öne sürülen ve Youtube'da "Başçalan" adlı hesapta çıktktan sonra internette birçok mecrada içeriği alıntılanan bir ses kaydı yayınlandı.

Yasal yollardan kaydedildiği konusunda kuşku uyandıran ve geçen hafta TV24'teki özel mülakatta bir arada olan Erdoğan ile Karaalioğlu'na atfen yayınlanan konuşma şöyle:

Tayyip Erdoğan: Alo

Mustafa Karaalioğlu: Efendim

Tayyip Erdoğan: Ha mustafa müsait misin?

Mustafa Karaalioğlu: Buyrun efendim, müsaitim

Tayyip Erdoğan: Bugün yine şeyin yazısı var, Mehmet'in. Bu adam aslında önünü arkasını bilmeden sadece belli bir yerini kapıp şey yapıyor. Yani biz bize yeteriz ifadesi vardı ya benim konuşmalarımda. Bu sadece ekonomik alanı kapsayan bir ifade değil ki, bizim oradaki şeyimiz ekonomiyle ilgili kısımdı. Bunu başka yerlerde yaptığım konuşmalarda zaten açıkladım.

Mustafa Karaalioğlu: Açıkladınız, açıkladınız biliyorum efendim

Tayyip Erdoğan: Hatta siyasi, askeri, ekonomik alandaki dayanışmamızı hep vurguladık konuşmalarımızda. Bu, oradan işin bir yerini alıp cımbızlayıp bunun üzerine konşma yapıyor. Aynı şeyi Fatih Altaylı yapmış. Fatih Altaylı'yla mı yarışıyor bu adam

Mustafa Karaalioğlu: Yani o malum dün bahsettiğiniz konuyla ilgili biliyorsunuz yani bir şey sezonu bu

Tayyip Erdoğan: Yani bu adam böyle bir sezonlar peşinde koşturuyorsa, hadi güle güle, o sezonu yakalayacağı bir yere gitsin ya

Mustafa Karaalioğlu: Yani bir yazarın tutarlı olması lazım kendi içerisinde, bütün detayları görerek yazması lazım şüphesiz, özellikle başyazarlar

Tayyip Erdoğan: Burada yani menfaat şeyi içerisinde yani düşüncesi içinde fikrini değerlendiriyorsa, yani bunun buralarda yer almaması lazım

Mustafa Karaalioğlu: Alakadarım konuyla ben, biliyorsunuz şey yapmıştım size

Tayyip Erdoğan: Yapın yani, gereği neyse onu da yapın yani, bu kadar uzatılmaya gerek yok.