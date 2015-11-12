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Star yazarı: Başörtülü kadınların kelepçelenmiş görüntüleri pespayeliktir, ama..

"Görüntünün nasıl servis edildiği başka bir tartışma konusu..."

12 Kasım 2015 19:50

Star gazetesi köşe yazarı Hasan Öztürk, Manisa’da “Fethullah Gülen Terör Örgütü”ne yönelik olarak düzenlenen operasyonda, başörtülü kadınların kelepçelenerek gözaltına alındığı görüntülerin medyada yer almasının, “Paralel Yapı’nın perdeleme girişimi” olduğunu iddia etti.

"O başörtülü kadınların kelepçelenmiş görüntüleri pespayeliktir. O görüntülere neden olanlar hakkında mutlaka işlem yapılmalıdır” diyen Öztürk, şöyle devam etti:

"Ama o görüntüler üzerinden Paralel Yapı’nın perdeleme girişimi de not edilmelidir. Zira ne Çağlayan Adliyesi’nden servis ettikleri görüntüyü, ne nezarethanelerden servis edilenleri hala unutmuş değiliz!”

 

"Görüntünün nasıl servis edildiği başka bir tartışma konusu"

 

Hasan Öztürk’ün, Star gazetesinin bugün yayımlanan nüshasında (12 Kasım 2015) yer alan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Paralel Yapı’ya yönelik operasyonlarda dün kameralara kelepçelenmiş başörtülü kadınlar görüntüsü takıldı. Bu görüntünün nasıl servis edildiği başka bir tartışma konusu olsun.

Lakin, o görüntü üzerinden “Sen vicdanlı adamdın buna da mı sözün yok” diyenlere bir çift sözüm olacak elbet. Ben sizin gibi ikiyüzlü değilim. Ben sizin kadar kıvrak kumpasçı da değilim. Ben sizin kadar çatal dilli de...

Yakalanan zanlıların şiddete başvurmadığı sürece ve polise mukavemeti söz konusu değilse kelepçe takılmasına karşıyım. KCK operasyonlarında kullanılan plastik kelepçeye de karşıydım.

Ali Fuat Yılmazer gibi şovmenlerin, Yurt Atayün gibi “arkadan vurun kelepçeyi” diye sufle verenlerin gazına gelenleri de eleştirmiştim.

O başörtülü kadınların kelepçelenmiş görüntüleri pespayeliktir. O görüntülere neden olanlar hakkında mutlaka işlem yapılmalıdır.

Ama o görüntüler üzerinden Paralel Yapı’nın perdeleme girişimi de not edilmelidir. Zira ne Çağlayan Adliyesi’nden servis ettikleri görüntüyü, ne nezarethanelerden servis edilenleri hala unutmuş değiliz!"

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