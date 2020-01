Gözaltına alınan başörtülü kadınlar bu kez kelepçelenmedi

Manisa’da tepkiler nedeniyle Emniyet Müdürü Tayfun Erdal Ceren’in açığa alınmasına neden olan, ’paralel devlet yapılanması’ soruşturmasında gözaltındaki başörtülü kadınlara kelepçe takılması uygulamasından bugün vazgeçildi. Sağlık kontrolüne götürülen erkek ve kadın şüphelilerin, gelen tepkiler üzerine bu kez kelepçesiz olduğu görüldü.

DHA'dan Mehmed Hakkı Özbayır ve İlker Kılıçaslan'ın haberine göre; Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yaklaşık bir yıldır sürdürüldüğü belirtilen ’paralel devlet yapılanması’ iddiası ve ’Fethullahçı Terör Örgütü’ (FETÖ) soruşturması kapsamında, geçen salı gecesi kentteki 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda da bir numaralı zanlı Fethullah Gülen olarak yer alırken Merkez Efendi Devlet Hastanesi doktorlarından ve bir dönem kurumda yöneticilik de yapan F.E., Manisa Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) eski başkanlarından işadamı Ö.Y., avukat G.O, avukat M.H., AK Parti eski yöneticilerinden H.Ç., M.H.E (29), F.A. (52), L.S.Y. (41), Ö.Y. (40), R.Ü. (31), M.D.(27), N.U. (46), H.Ç. (52), Y.A. (47), M.K. (54), M.Ç. (48), M.E. (50), V.İ. (29), M.B. (33), K.E.(38), E.H (33), Ş.A. (54), S.A (24), M.Y. (53), T.Z. (29) ve F.U. (32) gözaltına alındı. Dün de aranan 9 kişi arasında bulunan R.K. isimli kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin daha arandığı kaydedildi.

2 kişi serbest kaldı

Aralarında doktor, avukat, işadamı, eğitimci, müteahhit gibi çeşitli meslek gruplarından kişilerin bulunduğu zanlıların cemaatin çeşitli kuruluşlar vasıtasıyla aldığı himmet ve kurban yardımlarını toplayıp, elde edilen diğer gelirlerle Amerika’daki hesaplara aktardığı öne sürüldü. Manisa’da toplanan paranın 20 milyon lirayı bulduğu kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan, bir bankada özel güvenlik görevlisi M.H.E. ile aynı yerde operasyon sorumlusu K.E., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Böylelikle gözaltı sayısı 27’den 25’e düştü.

Bu kez kelepçesiz

Aralarında başörtülü kadınların da bulunduğu zanlılara kelepçe takılması tepki çekmişti. Kelepçelenme olayında kasten veya ihmalen katkısı olanlar hakkında gerekli incelemeler başlatılırken, Manisa İl Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren açığa alındı. Her gün sağlık kontrolüne götürülen zanlılara, tepkiler sonrası bu sabah kelepçe takılmadığı görüldü. Manisa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolleri tamamlanan zanlılar tekrar emniyete götürüldü. Zanlıların yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.