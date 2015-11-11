Başörtülü kadınlara kelepçe takılması talimatı veren Manisa Emniyet Müdürü açığa alındı

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, dün Eskişehir merkezli olarak 6 ilde "Fethullahçı terör örgütü" (FETÖ) iddiasıyla düzenlenen operasyonların Manisa kısmında, başörtülü kadınların kelepçelenerek gözaltına alınması ile ilgili olarak Manisa Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren, açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



11.11.2015 günü kamuoyuna yansıyan “kelepçeli gözaltıyla tepki” başlıklı haberlerde; Manisa’da yapılan bir operasyon kapsamında gözaltına alınan bayanlara kelepçe takılması uygulamasının olduğu ifade edilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen konu ile ilgili olarak yürütülecek soruşturmanın selameti açısından, Manisa İl Emniyet Müdürü Tayfur Erdal CEREN’in 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137’nci maddesi hükmüne istinaden 138’inci maddesinin (a) fıkrası hükmü gereğince geçici olarak açığa alınarak görevinden uzaklaştırılmıştır.



"O polisler incelensin"



Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kamuoyuna da yansıyan görüntülerden sonra, güvenlik güçlerinin vatandaşlara uygunsuz yaklaşımı ve yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınanlara gerekli usullere uygun hareket edilmediğine ilişkin inceleme başlatılması talimatı verdiği öğrenildi.



Gerekli hassasiyet gösterilsin



Başbakanlık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Davutoğlu'nun hangi soruşturma çerçevesinde olursa olsun herkesin kanunda belirtilen usuller çerçevesinde haklarının gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi talimatını verdiği de kaydedildi.

Davutoğlu'nun yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ayrıca soruşturma başlatmışlardı.