O başörtülü kadınlar konuştu: Çocuklarımızın gözleri önünde kelepçe takıldı, en ağır suçlulara bile böyle muamele yapılmadı!

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, ’paralel devlet yapılanması’ içinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan kadınlara kelepçe takılması tartışma konusu olurken CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel bugün o kadınları ziyaret etti. Gözaltındaki kadınlar, "Çocuklarımızın gözleri önünde kelepçe takıldı, komşularımızın önünde kelepçe vurularak arabalara tıkıldık. En ağır suçluların bile hak etmediği muameleyle karşılaştık. Neye uğradığımızı şaşırdık. Niçin suçlandığımızı bilmiyoruz" dedi.

5 kadının Çocuk Şube’de gözaltında bulunduğunu kaydeden Özel hurriyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada görüşmenin duygusal geçtiğini, kadınların gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Özel, Çocuk Şube’deki görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

“6 merkezde gözaltında bulunanlarla görüştüm. Çocuk Şube’de tutulan 5 kadını ziyaret ettim. Görüşmede son derece duygusaldı. Kendilerini tutamadılar üç tanesi gözyaşlarına hakim olamadı. En çok tekrarlanan ‘Biz bunu hak edecek ne yaptık? Bize bunu reva gördüler’ sözleri oldu. Operasyonun üst düzey yöneticileri ne kadar acımasızsa emniyetteki herkes o kadar şefkatli’ dediler. Genel muameleden şikayetçiler. ‘Çocuklarımızın gözleri önünde kelepçe takıldı, komşularımızın önünde kelepçe vurularak arabalara tıkıldık. En ağır suçluların bile hak etmediği muameleyle karşılaştık. Neye uğradığımızı şaşırdık. Niçin suçlandığımızı bilmiyoruz’ dediler. 3 tanesi bir bankada (Bank Asya) gişe memuru. İçlerinde karı-koca olanlar var. En dirayetli görünen hanıma ‘Eşiniz iyiymiş sadece sizi merak ediyor. Sini için üzülüyor’ dediğimde gözyaşlarını tutamadı. Beni görünce şaşırdılar. İçlerinden biri’ Sizi hep mağdurların yanında görüyordum. Bir gün beni ziyaret edeceğiniz aklıma gelmezdi’ dedi. Ben de ‘Halkev’ci Zeynep gözaltına alındığında, Greenpeace’ci Olcay kelepçelendiğinde nasıl karşısında durursam sizin için de dururum’ dedim.”