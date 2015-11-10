AKP iktidarında bir ilk; 'FETÖ' operasyonlarında başörtülü kadınlara kelepçe

"Fethullahçı terör örgütü" (FETÖ) iddiasıyla yürütülen oprerasyonları, 13 yıllık AKP iktidarı açısından bir ilk olan görüntülere de sahne oldu. Eskişehir merkezli olarak 6 ilde düzenlenen “FETÖ/Paralel devlet Yapılanması-PDY" operasyonlarında, aralarında başörtülü kadınların da bulunduğu 21 kişi kelepçelenerek gözaltına alındı. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gözaltıların gerekçesi, "silahlı terör örgütü kurmak, silahlı terör örgütü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütüne yardım etmek, silahlı terör örgütünün faaliyeti kapsamında özel belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dernekler kanununa muhalefet ve yardım toplama kanuna muhalefet etmek" olarak belirtildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen bir diğer operasyonda da, 35 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltına alınanlar, Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına götürüldü Gözaltına alınanlar arasında bulunan avukat Menderes Hırçıner, binadan çıkarılıldığında arabaya bindirilirken "Zalimlerin şovu devam ediyor. Devam edin çekmeye. Zalimlerin şovu devam ediyor" diye konuştu.

Zaman gazetesi, Eskişehir’de düzenlenen operasyon kapsamında aralarında öğrenci yurdu, muhasebe bürosu ve evlerin de bulunduğu mekanlarda arama yapıldığını, öğrenciler uyurken arama başlatılan bir yurttaki ders notlarına el konduğunu duyurdu. Haberde, "aramaya gelen polislerin, ilgili avukatlara mahkeme kararının sadece sayısını ve alt kısmını gösterdiği, başlık kısmının kapatıldığı" iddia edildi.

"Kuran'ı Kerim'ler tek tek arandı"

Zaman gazetesine konuşan kurum avukatı İlyas Özkan, "Aramalarda öğrencilere ait kitaplar ve bazı odalarda Kuran'ı Kerimler tek tek arandı. Kuran'ı Kerimlerin sayfaları arasında ne aradıklarını bilmiyorum ama delil aradılar. Ben çok merak ettim sordum. 'Biz görevimizi yapıyoruz' dediler. Bazı öğrencilerin yastık altında küçük notlar vardı. Suç unsuru olmayan notları bile delil diye topladılar. Bunlar hoş olmadı. Dergi ve gazetelerin fotoğrafını çektiler. Bunların yasak bir tarafı yok. Bu gazeteler her bayiden alınabilir. Günlük gazetelere sanki bir suç unsuru muamelesi yaptılar” ifadelerini kullandı.

İşadamı, esnaf, öğretmen ve devlet memurlarının da aralarında bulunduğu 25 kişiye yönelik soruşturmada gizlilik kararı olduğunu belirten Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir'deki illegal faaliyetleri ile ilgili bilgi-belge ve delillerin soruşturulması kapsamında, MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) ve Emniyet Müdürlüğümüzün çalışmaları neticesinde; büyük çoğunluğu ilimizde bulunan yaklaşık 20-25 şüpheli Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ilk etapta gözaltına alınmışlardır. Ön soruşturmanın gizliliği esas olup, ayrıca bu dosya kapsamında gizlilik kararı vardır."