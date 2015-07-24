Star ve Yeni Şafak'tan HDP'ye 'bomba' suçlaması: Ne yani Demirtaş binalarımızı da mı kurşunlatacaksın!

İstanbul Basın Ekspres Yolu'ndaki Star Medya Grubu'nun binasına bombalı saldırı girişimi yapıldı. Star Gazetesi ve 24 Televizyonu'nun bulunduğu binanın bahçesine bugün öğle saatlerinde bırakılan ve güvenlik görevlilerince fark edilen şüpheli paket bomba alarmına neden oldu. Çok sayıda polis ve bomba imha ekibi, binanın etrafında güvenlik önlemi alınırken çalışanlar binayı boşalttı. Zaman ayarlı ve basınç tesirli olduğu tespit edilen bomba, güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonrası imha edildi.

Star Medya Grubu, olayın ardından yazılı bir açıklama yaparak, "Yaptıkları yayınlarla terör örgütü PKK'yı 'motive' eden Doğan Grubu ve Paralel Yapı Medyası bizi açıkça hedef göstermiştir" iddiasında bulundu.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak "olayda HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın etkisinin olduğunu" öne sürdü. Olay sonrası Kanal 24 canlı yayınına katılan Albayrak, "Ben Demirtaş'la ilgili yazılarımda 'sayın' ifadesini hep kullanıyorum ve sürekli tepki alıyorum 'sen hâlâ bu adama neden sayın diyorsun' diye. Ama bizim için bireysel, kişisel olarak kendisinin insanı bir değeri var, seçilmiş meşru bir kişi, ama burada da şu yaşadığımız olayda da Sayın Demirtaş'ın ve çevresinin etkisinin olduğunu düşünüyorum" iddiasını dile getirdi.

Karagül: Gazete binalarını mı kurşunlatacaksın!

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül de kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda Demirtaş'ı hedef alarak şu görüşleri öne sürdü:

"Star gazetesine geçmiş olsun. Selahattin Demirtaş'ın seçim öncesi Yenişafak, Sabah ve Star gibi gazeteleri hedef gösterdiğini hatırlatayım. O zaman Demirtaş'a şöyle demiştim: Ne yani Demirtaş, gazetelerimizi PKK'ya hedef mi gösteriyorsun, gazete binalarını mı kurşunlatacaksın!"

Star Medya Grubu’dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Star Medya Grubunun yemekhanesinin bulunduğu giriş katının hemen yanına saat 11.00’ de, dışarıdan atılmak suretiyle bırakılan bombanın öğle yemeğine gelen personelimizi hedef aldığı aşikârdır.

Gerçekleri açıklamaktan, Türkiye üzerinde oynanan gayri milli oyunları deşifre etmekten bir an bile geri durmayan Star Medya’yı bomba ile susturmaya çalışan terör gruplarının bu çabalarının beyhude olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Terör grupları hedeflerine bomba ile ulaşmak isterken, onları yaptıkları yayınlarıyla 'Motive' eden, 24 Televizyonu ve Star Gazetesini açıkça hedef gösteren başta Doğan Grubu ve Paralel Yapı Medyası olmak üzere, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da bir hatırlatmada bulunmak isteriz.

Türkiye’nin gayri milli unsurlara teslim edilmesini hedefleyen her türlü hamle, karşısında Star Medya Grubunu bulacaktır. Ne bomba ne açık ya da gizli tehditler bizi ülke sevdasından, gayri milli projeleri deşifre etmekten ve bu yönde haber yapmaktan alıkoyamayacaktır.”