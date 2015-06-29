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HDP'den Star'a: Havuz medyası Meclis'te HDP yerine IŞİD'li tecavüzcü görmek istiyor!

'Star gazetesi, Sayın Yüksekdağ’a yönelik olası saldırıların da sorumlusudur'

29 Haziran 2015 19:55

HDP Genel Merkezi, Star gazetesinin HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı hedef gösteren, "Susturun şu şirreti" başlıklı haberi hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. HDP Genel Merkezi'nden yapılan konuyla ilgili basın açıklamasında, "Star gazetesi, Sayın Yüksekdağ’a yönelik olası saldırıların da sorumlusudur" ifadelerine yer verildi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, “Star gazetesinin Eş Başkanımız Figen hanım için attığı çirkin manşeti kınıyorum. Havuz Medyası olarak Figen Hanım ve diğer HDP’li vekiller yerine IŞİD’in barbar tecavüzcü halifesini Meclis’te görmeyi hayal ettiğinizi biliyoruz. Ama bu ‘rüyanız’ kabus olmaya devam edecek” dedi.

 

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