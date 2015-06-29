Hakaretin Star'ı: Susturun şu şirreti

Ethem Sancak'ın sahibi olduğu, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Star gazetesi, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı hedef gösterdi. Yüksekdağ'ın Suriye sınırındaki Suruç'a giderek, Kobani'ye bir kilometre mesafedeki boş alanda basın açıklaması yapmasını ilk sayfasına taşıyan Star, haber için "Susturun şu şirreti" başlığını kullandı. Star gazetesi, internet sitesindense aynı haberi "Ateşle oynuyor" başlığıyla verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Cumartesi günü HDP'li vekiller ve belediye başkanlarıyla birlikte Suruç'a giderek incelemelerde bulunmuş ve ardından bir basın açıklaması düzenleyerek, "Kobani 'düştü düşecek' diyen Rojava'daki halkların barış, kardeşlik direnişini anlamayan, yok etmeyi, kuşatmaya çalışan AKP zihniyeti, Türkiye halklarından hak ettiği cevabı aldı. Biz birinci cevabı onlara Kobani zaferiyle verdik. İkinci cevabı Türkiye halklarıyla beraber 7 Haziran'da sandıklarda verdik" açıklamasını yapmıştı. İktidarın, bölgede IŞİD'e karşı mücadele eden PYD'ye teşekkür etmesi gerektiğini söyleyen Yüksekdağ, konuşmasında, "PYD Türkiye halklarını savunan koruyan onurlu direnişin temsilcisidir. Eğer IŞİD bu sınırlardan temizlenmezse geleceği, işgal edeceği yer Urfa, Hatay, Adana, Mersin ve Türkiye'nin sayısız kentiydi. Bu gerçeği iktidar bilmesine rağmen çıkarı nedeniyle bu çeteye karşı duruşunu değiştirmedi" ifadelerini kullanmıştı.

'Yüksekdağ, halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek açıklamalarda bulundu'

HDP'nin diğer Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Nişantaşı'nın cici çocuğu" benzetmesine yer veren Star gazetesi, "Susturun şu şirreti" başlıklı haberde, Yüksekdağ'ın provokasyon yaptığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’yi 6-7 Ekim’de sokağa çıkın çağrısıyla kana bulayan HDP’nin Eş Genel Başkanları’ndan Selahattin Demirtaş, Kobani’deki DEAŞ katliamına yönelik mesajlarında temkinli yaklaşırken, diğer eş başkan Figen Yüksekdağ tam gaz tahrik ediyor. Türkiye’ye yönelik ağır hakaretlerden de çekinmeyen Yüksekdağ, Kobani’deki DEAŞ saldırısından dolayı Suruç’a giderek yaptığı konuşmada tahrikten ödün vermedi. Yüksekdağ, hükümet için Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre 'kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz kişi' anlamına gelen 'Şirretlik yapıyor' ifadesini kullandı.

DEAŞ’ın yeniden Kobani’ye bombalı araçla saldırması üzerine Yüksekdağ, Türkiye’yi suçlayarak halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek açıklamalarda bulundu. Bununla da yetinmeyen, Şanlıurfa’nın Suruç sınır bölgesine giderek Kobani için yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti aleyhinde açıklamalar yaparak Türkiye’yi suçladı. 6-7 Ekim’de ‘Sokağa çıkın’ çağrısı ile 50 kişinin yaşamını yitirdiğini çabuk unutan Figen Yüksekdağ, DEAŞ saldırısının sorumlusu olarak Türkiye’yi işaret etmekten geri durmadı."

HDP Genel Merkezi Star gazetesinin haberi üzerine suç duyurusunda bulunulacağını açıklarken; Star gazetesi Twitter’da da #ŞirretHavuzMedyası ve #FigenYüksekdağYalnızDeğildir gibi başlıklarıyla tepki çekti.