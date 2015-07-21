HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 32 gencin yaşamını yitirdiği Suruç katliamı sonrası "Halkımız artık kendi güvenliğini sağlamalı" açıklamasına ilişkin olarak AKP'ye yakınlığı ile bilinen bazı medya kuruluşlarının attığı "Demirtaş'tan silahlanma çağrısı" başlıklarına bir kez daha tepki gösterdi. Demirtaş, "Havuz medyasının IŞİD'i besleyen en aşağılık, alçak seslerine rağmen bu ülkeye barışı getireceğiz" dedi. Demirtaş, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"Bundan sonraki aşamada alacağımız tedbirlerle ilgili sizleri bilgilendireceğiz. İnsanlık dışı vahşi bir katliamla karşı karşıya kaldık. Az önce gelen bilgiye göre ölü sayısı 32'ye yükselmiş. Katliamda çoğu üniversiteli 32 genci kaybettik. Bu acı elbette çok büyük. Bu katliam sonrası yapılan bazı değerlendirmeler bize dönük saldırılar en az bu katliam kadar güçlüdür. Maalesef bazı siyasetçiler tarafından çirkince saldırılar yapıldı. Halkımız güvenliğini artırsın çağrısı yaptık. Ama havuz medyasının en aşağılık sesleri silahlanma çağrısı yaptık diye HDP'yi suçluyor. Bu en az katliam kadar acıdır. Aralarında yurdun dört bir tarafından gençler var. Maalesef böyle bir katliamda bile ülkenin medyası ve siyasetçileri ortaklaşma yaşıyamıyor. Hepsi kendi kinlerinde boğulmuş insan bunlar. Utanç verici bir durum. Havuz medyasının ucuz insanlarına sesleniyorum. Bu topraklar insanların ve medeniyetin var olduğu topraklardır. Sizin beslediğiniz IŞİD’e rağmen bu ülkede biz el ele vereceğiz, birbirimize kini öfkeyi büyütmeden kardeşliği büyüteceğiz. Bu alçaklara rağmen bunu başaracağız."