Demirtaş: 30 ölü var, onların derdi başka, AKP kendisini sorgulamaya medyasından başlasın!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Suruç'taki bombalı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişken "AKP ve hükümete yakın medyanın kullandığı dilin büyük bir tahribat yarattığını" açıkladı. Demirtaş, kendisini hedef alan bu yayınları eleştirirken "Aynı dakikada, aynı manşetle çıkan isimleri ayrı 5 yayın organı. 30 ölü var ama onların derdi başka. AKP, kendini sorgulamaya medyasından başlamalıdır" dedi. Demirtaş, "Bu medya, AKP zayıflamasın, kendi para muslukları da kapanmasın diye ülkeyi ateşe vermekten çekinmeyenlerin sesidir" görüşünü dile getirdi.

Demirtaş'ın hükümete yakın medyayı eleştirirken Twitter'daki kişisel hesabından paylaştığı mesajlar şöyle: