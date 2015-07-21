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'Türkiye'de hiçbir güç Suruç'ta MİT ve devletin istihbari birimlerinin bilgisi olmadan hareket edemez'

HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, Suruç'ta gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı

21 Temmuz 2015 00:02

HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ Suruç'ta gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye'de hiçbir güç Şanlıurfa - Suruç hattında MİT ve devletin istihbari birimlerinin bilgisi olmadan hareket edemez" dedi. Yüksekdağ, Şanlıurfa Valisi'nin görevden alınmasını istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Suruç'ta patlamanın meydana geldiği yerde açıklama yaptı.

Yüksekdağ şöyle konuştu:

AKP IŞİD'le mücadele edeceğine bizimle, barış ve kardeşlik isteyenlerle mücadele etti. Katliamın faillerini uzaklarda aramayın. Sorumlular bugün siyasete hükmedenlerdir. Yakın zamanda Urfa valisi "Urfa'da IŞİD var mı" diye soran gazetecileri gözaltına aldırdı. Eğer IŞİD'e TIRlarla silah taşınmasıydı bugün 30 genç yaşamını yitirmeyecekti. Urfa Valisi derhal görevden alınmalıdır. Katliamda yaşamını yitiren gençler bu ülkede barış ve kardeşlik isteyen gençlerdi. Bir ülkede barış isteyen gençler katlediliyorsa bunun sorumlusu siyasi iktidardır. Katliamın sorumluları hesap vermekten kaçamayacak. İki elimiz yakalarında olacak. Katliamda yaşamını yitiren arkadaşlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Ailelerinin ve Türkiye halklarının başı sağ olsun. Bu katliam da kesinlikle organize ve hazırlıklıdır. Siyasi iktidar bu katliamların siyasi zeminini hazırlıyor.

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