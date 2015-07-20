İstiklal Caddesi'ndeki Suruç protestosuna polis müdahalesi

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde SGDF üyesi grubun Kobanê'ye destek amacıyla düzenledikleri basın toplantısına düzenlenen canlı bomba saldırısını protesto etmek için İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalığa polis, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Basın açıklamasının ardından gerçekleştirilen müdahalede polis, Galatasaray Lisesi'nin çevresindeki sokaklarda bulunan eylemcilere müdahale etti.

Muhabirimiz Michelle Demishevich, saldırı esnasında Galatasaray Meydanı'ndaydı: