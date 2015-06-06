Demirtaş: Bakın, 'Erdoğan'a aşık oldum' diyen adamın gazetesi!

Diyarbakır'daki saldırının ardından İstanbul Sancaktepe'de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hükümete yakın gazetelerin patlamalara birinci sayfalarında yer vermemesini eleştirerek, "Bugünün gazeteleri, bunlar AKP’nin yayın organları işte. Canlı yayında izlesin Türkiye, AKP’nin yayın organı Star gazetesi. Ne manşet atmış… Hala bizi hedef gösteriyor. Madem bu saldırı bütün Türkiye’ye olmuş, AKP’liler bundan üzüntü duymadınız mı?" dedi.

Demirtaş, "Bak, sizin gazeteniz, bak başka bir yayın organınız… Bunların hepsi bizi 2 aydır hedef gösteren, tehdit eden, linç etmeye kalkan gazeteler. Bakın saldırıyla ilgili bir şey yok. Güneş gazetesi, yeni Türkiye’ye yeni Haçlılar. Daha dün saldırı yaşanmış, bizi hedef gösteriyor. Başka bir paçavraları… Neymiş, tek bir satır bile geçmeden bizi hedef gösteriyorlar. Sizin yayın organlarınız bunlar işte, paçavralarınız. Akşam gazetesi, AKP’nin yayın organı. 'Cumhurbaşkanı’na aşık oldum' diyen adamın gazetesi…" diye konuştu.

HDP'nin Diyarbakır mitinginde patlayan bombaların ardından bugün İstanbul Sancaktepe'de final mitingi yapıyor. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, halka hitap etti.

Demirtaş'ın konuşması özetle şöyle:

Türkiye'nin bütün ezeilenleri bu hakkınız değil gülmek sizin hakkınız. Diyarbakır halkının cesur duruşunu kutluyorum. Diyarbakır halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 30'u ağır olmak üzere 350 yaralı arkadaşımız var. Yarınki seçim zaferimizi onlar da görecekler.

Büyük bir provokasyonla, katliamla halkın iradesini teslim almak isteyenler, küçük bebekten yaşlısına kadar çelik bir iradeyle karşılaştılar. Herkesi orada izdihamla ayaklar altında ezilsin diye provokasyona ve galeyana getirmeye çalıştılar.

Böyle bir meydanda neredeyse 150 bin, 200 bin insan toplanmış, herkes düğüne gelir gibi gelmişti. Tam konuşmaya başlayacağım dakikalarda sahnenin yanında 2 bomba patlattılar. Elbette ki büyük alçaklık fakat bir taraftan kolu bacağı kopmuş arkadaşlarımızı taşımaya çalışıyoruz, bir yandan bazı polisler gaz atıyor, yolu kapatmış su sıkıyorlar. Güvenliğimizi sağlamaktan sorumlu olanlar, meydanı gaza boğmuşlar. Yaralılar nefes alamıyor, taşıyanlar nefes alamıyor, küçük çocuklar nefes alamıyor. Böyle bir vahşet ortamı. O sırada ülkenin Cumhurbaşkanı konuşuyor. Eskişehir’de… Ben tarafsızım diyen kişi var ya, çıktı konuştu, Diyarbakır Meydanı’ndan tek bir cümle bile söz etmedi. Şimdi akşam telefonla bana ulaşmaya çalışmış, kusura bakma sen ülkenin Cumhurbaşkanıysan iki aydır bizi hedef göstermeyecektin. Ülkenin cumhurbaşkanıysan, bugün miting yapmak yerine gidip Diyarbakır Meydanı’nda taziyeye katılacaktın. Gitseydin, çiçek koysaydın, üzüntülerini taziyelerini belirtecektin. Ben telefona çıksam ne olur, çıkmasam ne olur? Zaten 2 aydır 140 yerde partimiz saldırıya uğramış, tek bir kişi bile gözaltına alınmamış.

'Cumhurbaşkanı'na aşık oldum'

diyen adamın gazetesi'

Bugünün gazeteleri, bunlar AKP’nin yayın organları işte. Canlı yayında izlesin Türkiye, AKP’nin yayın organı Star gazetesi. Ne manşet atmış… Hala bizi hedef gösteriyor. Madem bu saldırı bütün Türkiye’ye olmuş, AKP’liler bundan üzüntü duymadınız mı? Bak, sizin gazeteniz, bak başka bir yayın organınız… Bunların hepsi bizi 2 aydır hedef gösteren, tehdit eden, linç etmeye kalkan gazeteler. Bakın saldırıyla ilgili bir şey yok. Güneş gazetesi, yeni Türkiye’ye yeni Haçlılar. Daha dün saldırı yaşanmış, bizi hedef gösteriyor. Başka bir paçavraları… Neymiş, tek bir satır bile geçmeden bizi hedef gösteriyorlar. Sizin yayın organlarınız bunlar işte, paçavralarınız. Akşam gazetesi, AKP’nin yayın organı. “Ben bir erkek olarak Cumhurbaşkanı’na aşık oldum” diyen adamın gazetesi…