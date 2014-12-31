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Ekonomi

Standard & Poor’s değerlendirme tarihlerini açıkladı

21 Kasım'daki raporunda Türkiye'ye BB+ kredi notu veren Standard & Poor’s, 2015'teki yeni değerlendirme tarihlerini web sitesinden duyurdu

31 Aralık 2014 20:12

Standard & Poor’s (S&P) web sitesindeki açıklamada EMEA Bölgesi’nde değerlendirilen ülkelerin olası kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirme tarihleri duyurdu. Açıklamaya göre, S&P'nin Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin 2015 yılında değerlendirme yapabileceği iki tarih, 8 Mayıs ve 6 Kasım 2015.

Gökhan Kurtaran'ın Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, açıklamada kredi derecelendirme kuruluşunun değerlendirme takvimini her çeyrekte yeniden güncelleyebileceği de belirtildi.

Türkiye için “talep edilmemiş” (unsolicited) derecelendirme yapan S&P, en son 21 Kasım'da rapor yayınlamış ve kredi notunu BB+ ile görünümü "negatif" olarak korumuştu.

 

Diğer kredi kuruluşlarının değerlendirme tarihleri

 

Türkiye’yi “yatırım yapılabilir” notu ile değerlendiren iki kredi kuruluşundan biri olan Fitch Ratings ise, Türkiye’nin kredi notu ve görünümünün 20 Mart 18 Eylül 2015 tarihlerinde değerlendirilebileceğini açıkladı.

Moody’s de geçen hafta Türkiye’nin kredi notu ve görünümünün gözden geçirilmesi için 10 Nisan, 7 Ağustos ve 4 Aralık 2015 tarihlerinin belirlendiği açıklamıştı.

Moody’s, ağustos ayında Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin ülke takviminde belirtilen tarihte açıklama yapmamış; daha sonrasında Moody’s’in takviminin sadece olası eylemlere ilişkin bir gösterge olduğu bilgisi verilmişti.

Ardından kuruluştan 5 Aralık’ta Türkiye'ye yönelik kredi notu açıklaması beklenirken, resmi sitesinden kısa bir bildiri yayınlayarak not ve görünüme ilişkin açıklama yapmayacağını duyurmuştu.

 

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