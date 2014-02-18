Standard and Poor's bankalar için uyardı

Standard and Poor's yayınladığı raporunda, Türkiye'de artan politik riskler, Fed'in tahvil alımının etkileri ve Türkiye'deki ekonominin büyüme hızının yavaşlamasının bankalar için olumsuz bir ortam yarattığı belirtildi. 2 sene önce yayınladığı raporunda bankaların fonlama profilindeki zayıflamaya dikkat çeken kuruluş, banka son raporunda banka varlıklarının kalitesindeki bozulmaya dikkat çekti.

Türk bankalarının varlık kalitesi, karlılık ve sermaye yeterliliğinin göreceli olarak güçlü olduğunu söyleyen S&P, son dönemde yaşanan hızlı kredi büyümesinin bankalar üzerinde baskı yaptığına dikkat çekildi.

S&P, Türkiye'nin kredi notu öngörüsünü de geçen hafta negatife indirmişti.

Banka sektör endeksi haftanın ilk işlem gününde sabah seansında yüzde 1,11 değer kazanırken, yılbaşından bu yana yüzde 6 değer kaybetti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi ise yüzde 3,3 değer kaybetti.

Kredi derecelendirme kuruluşuna göre 2010'dan bu yana dünyadaki en hızlı kredi büyümesinin yaşandığı yerlerden olan Türkiye'de, kredi stokları 20 puan artarak milli gelirin yüzde 60'ına erişti. KOBİ'lere, tüketicilere sağlanan krediler, stoktaki büyümeyi körükledi. S&P bu kredi büyümesinin devam etmesini beklerken, Türk bankalarının ekonomik yavaşlamaya karşı daha kırılgan olduğunu da ekledi.

Bankaların bilançolarının ve güçlü sermaye yapılarının olası zayıflıklara karşı tampon olduğunu belirten kurum, liradaki değer kaybının da bankaların döviz bazında fonlama bulmaktaki dayanıklılığını da sınadığını söyledi.

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise sıkı para politikasının ekonomik büyümeyi frenlemesiyle, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler'in yeni kredi bulmasını zorlaştırırken, konut fiyatlarındaki artışın da hız keseceğini belirtti.

Moody's ayrıca yüksek faiz ortamının ve olası ekonomik yavaşlamanın artan maliyetler nedeniyle bankaların karlarının ve varlık kalitesi üzerinde olumsuz etkileneceğini söyledi.

Moody's ay başında parasal sıkılaştırmanın bankaların kredi notu açısından olumsuz olduğunu belirtmişti.

KOBİ'lerin ekonomideki yavaşlamaya daha hassas olacağı belirtilen raporda takipteki kredilerde de artış yaşanacağı söylendi.

Sabit faize çapalandığı için konut kredilerinin ekonomik yavaşlamadan daha az etkileneceğini söyleyen Moody's, KOBİ'lerin kullandıkları kredilerin vadelerinin kısa olmasının kırılganlığa yol açtığını söyledi.

Borsa yılbaşından bu yana değer kaybetse de, Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı Endeksi ise yüzde 6,57 değer kazandı. Endeks son 1 yılda yüzde 16 değer kaybetti. Bankaların son 1 yıldaki kaybı ise yüzde 28,28 değer kaybetti.

Kredi derecelendirme kuruluşları yavaş ekonomik büyümenin Türk bankaları üzerinde baskı yaratacağını belirtirken, KOBİ'ler için durumun kötüleşebileceğini belirtti. Konut kredilerinde faizlerinin yükselmesi de fiyatlardaki artış hızını törpüleyecek.