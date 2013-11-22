Standard&Poor's Türkiye'nin notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's Türkiye'nin "BB+" olan kredi notunu teyit etti, görünümünü "durağan" olarak açıkladı.

Seçim sürecinden bağımsız olarak para ve mali politikaların uygulanmaya devam edilmesi ve yüklü dış borçlanmaya daha az bağımlı dengeli büyümenin desteklenmesi halinde not artışının değerlendirilebileceğini belirten S and P, Türkiye'nın notunun bir yıl içinde artırılması ya da düşürülmesi ihtimalinin üçte birden az olduğunu açıkladı.

S and P açıklamasında, "Türkiye'nin dış finansmana bağımlılığı önemli olmaya devam ediyor, ancak para politikasının esnekliği ve mali büyümenin kapsamı önemli bir koruma sağlıyor" denildi.

S and P değerlendirmesinde, Türkiye'nin net dış borç pozisyonunun GSYH'ye oranının yükselmesinde küresel piyasalardaki değişimin de etkisiyle TL'deki zayıf seyrin rol oynamasının beklendiği ifade edildi.