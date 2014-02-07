Standard and Poor's, Türkiye'nin not görünümünü negatife indirdi

S&P, Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çekti, "BB+" olan kreni notunu korudu.

Kurumdan yapılan açıklamada Türkiye'nin net dış finansman ihtiyacını kapsayan rezervlerin azalmasının kredi zayıflığı yarattığı belirtilerek, "Türkiye'de sert ekonomik iniş riskinin arttığını görüyoruz" denildi.

S&PQ Türkiye’nin 2014 ve 2015 yıllarında ortalama yüzde 1 büyüyeceğini öngördü.

Türkiye’nin sıkı para politikası ve elverişsiz dış finansman koşulları ile ‘sert iniş’ yaşayacağı öngörülen S&P değerlendirmesinde Türkiye’deki politik gelişmelerin öngörülebilir olmadığı, bunun da ekonomi ve büyüme üzerinde olumsuz etkisi olacağının altı çizildi.

Kuruluş, Türkiye’de son dönemde kurumsal kontrol ve dengeler, yönetim standartı açılarından ciddi bir erozyon yaşandığına dikkat çekti. S&P, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunda herhangi bir kısıtlamanın olmasının dış finansman ihtiyacı olan ülke için önemli bir risk taşıdığının da altını çizdi.

Merkez Bankası’nın rezerv opsiyon mekanizması yoluyla brut rezervini arttırdığına dikkat çeken S&P raporunda ‘Bizim görüşümüze göre, ülkenin net finansman ihtiyacı ve döviz kuruna müdahale için sadece net rezervler kullanılabilir’ şeklinde görüş bildirdi.

S&P Türkiye’nin halen büyük bölümü TL Bazında olan ve oransal olarak düşük olan kamu borcunun ülke notunun sabit kalmasında önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Standart& Poors Türkiye ile ilgili değerlendirmesinde büyük ölçüde iç talebe bağlı olan bütçede dengesinin, 2014 yılında düşen taleple bütçe açığına dönüşeceği yorumunu yaptı. Bütçe gelirlerinin iç talebe bağlı olduğunu hatırlatan kuruluş 2014 yılsonunda Türkiye’nin bütçe açığının milli gelire oranın yüzde 3 olarak öngördü.