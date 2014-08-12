Standard & Poor's'dan 'Köşk seçimi' açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), cumhurbaşkanlığı seçim sonucunun Türkiye'nin BB+ olan kredi notuna doğrudan bir etkisi olmayacağını açıkladı.

S&P'den bugün yapılan yazılı açıklamada, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazandı, onun yerine geçecek isim yine AK Parti'den olacak. Bu nedenle Türkiye'nin makroekonomi politikasının genel gidişatında bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Bu sonucun, Türkiye'nin kurumlarının verimliliğinde ve yönetim sisteminde de herhangi bir değişikliğe yol açmayacağı kanaatindeyiz'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun BB+ ve görünümünün negatif olarak sabit kaldığı kaydedilirken, mayıs ayında yayımlanan raporda yer alan eleştirilerin tekrar gözden geçirilebileceği dile getirildi.