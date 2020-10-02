Sözcü yazarı Zeyrek: Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değişmesi mümkün değil 

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek verdiği "Anayasa Mahkemesi" tartışmasına ilişkin olarak, "Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değişmesi mümkün değil" görüşünü savundu.

Zeyrek, "Belli ki Cumhur İttifakı 2016 yılından bu yanda ondan fazla kararında vatandaşı haklı, devleti/idareyi haksız bulan AYM'ye, 'müdahale edilmediği takdirde bizim için sorun olmaya devam edecek' gözüyle bakmaya başlamış. Peki Cumhur İttifakı, TBMM'de dün başlayan yeni yasama yılında AYM'nin yeniden yapılandırılmasını gündeme getirebilir mi dersiniz? Bence getiremez." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Zira AYM, anayasal bir kurumdur ve yapısının değiştirilmesi için anayasa değişikliği gerekir.AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ise hali hazırda anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa sahip değil. Bir soru daha: Son dönemde muhalefeti memnun eden AYM kararları ortadayken muhalefetin böyle bir talebe sıcak bakması mümkün müdür? Doğal olarak değildir. O nedenle 'Bahçeli bu açıklamayı yaptıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değişir mi' diye sorarsanız, tek cevap 'mümkün değil' olur." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

AYM'nin 'Şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılamaz' hükmünü iptal etmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" ifadelerini kullanmıştı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik yaptığı açıklamasına isim vermeden yanıt vermişti. Arslan, "Yargı kararından ziyade kararı verenlere odaklanan ve eleştiri ötesine geçen ifadelerin fayda getirmeyeceği, zira eleştiriyi mecrasından uzaklaştıracağı açıktır" açıklamasını yapmıştı.

Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini savunmuştu.

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