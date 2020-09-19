İyi Parti Sözcüsü'nden Soylu'ya gönderme: Süleyman Bey dahil herkes için bisikletle gezilebilir bir ülke vaat ediyoruz

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a yönelik açıklamalarına göndermede bulunarak, “İyi Parti olarak memleketine, milletine inanmanın, güvenmenin, memleketi çok rahat ayağa kaldıracağına inanıyoruz. Biz Süleyman Bey dahil herkes için bisikletle gezilebilir bir ülke vaat ediyoruz” dedi.

İyi Parti 2. Olağan Kurultayı yarın Ankara Altınpark’ta düzenlenecek. Kurultayda seçilecek kadroların seçime yönelik kadrolar olacağının altını çizen Ağıralioğlu, “İyi Parti dini, dili, mezhebi ne olursa olsun herkesin; memleketin her yerinde liyakatle milletine hizmet edebileceği, sadece kimlik kartıyla hiçbir siyasi destek ve torpil ihtiyacı duymadan herkesin işini bulabileceği, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğünün kurumsallaştığı, demokrasinin güçlendiği bir ülke hayal ediyor." diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, Ağıralioğlu "Biz yandaşı zengin etmeye değil, milleti refaha huzura kavuşturacağımız bir siyasi ahlak ve çerçeve ortaya koyuyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AYM Başkanı’na yönelik ‘bisikletle sokaklarda gezebiliyor musun’ cümlesi güvenli olmayan bir ülkede yaşadığımızı ifşa ediyor. Biz memleketine, milletine inanmanın, güvenmenin, memleketi çok rahat ayağa kaldıracağına inanıyoruz. Soylu’nun çerçevesini çizmeye çalıştığı endişelerden kurtulacağımız, Süleyman Bey dahil herkes için bisikletle gezilebilir bir ülke vaat ediyoruz” ifadesini kullandı.