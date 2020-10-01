Erdoğan'dan Bahçeli'nin AYM çağrısına destek: TBMM bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılmalı" çağrısına destek verdi.

Meclis konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım" dedi.

Erdoğan, "Meclis idamla ilgili karar gelirse onaylarım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı HDP'nin Genel Kurula katılmaması ile ilgili ise "Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

AYM'nin 'Şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılamaz' hükmünü iptal etmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" ifadelerini kullanmıştı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik yaptığı açıklamasına isim vermeden yanıt vermişti. Arslan, "Yargı kararından ziyade kararı verenlere odaklanan ve eleştiri ötesine geçen ifadelerin fayda getirmeyeceği, zira eleştiriyi mecrasından uzaklaştıracağı açıktır" açıklamasını yapmıştı.

Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini savunmuştu.

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