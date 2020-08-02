Sözcü yazarı Rahmi Turan: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk'ü sevmiyor, ben de onu sevmiyorum

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Ayasofya'daki cuma hutbesinde Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözleri nedeniyle Atatürk'ü hedef aldığı belirtilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk'ü sevmediğini kendisinin de onu sevmediğini yazdı.

Turan, "Ali Erbaş, Ayasofya'nın açılışında Atatürk'e lânet okudu. Ben de Erbaş'a lânet duygularıyla bakıyorum. Türkiye'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Milli Mücadele'de 'Galip Hoca,' adıyla savaşmış, Mustafa Kemal Atatürk'ü yakından tanımış, emrinde görev yapmıştı. Celâl Bayar'ın 'Atatürk'ü sevmek ibadettir' sözü ünlüdür. Bayar bu sözü bana da söylemişti. 1986 yılında, 103 yaşında ölmeden 4 ay önce onu, Günaydın Gazetesi'nin Genel Müdürü Kemal Kınacı ile birlikte Kadıköy Çiftehavuzlar'daki köşkünde ziyaret etmiştik. Celâl Bayar ile yaptığımız görüşme o dönemin en yüksek tirajlı gazetesi olan Günaydın'da yayınlanmıştı." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkmış, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullanmıştı.

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