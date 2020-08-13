Sözcü yazarı Doğru: Dün sövdükleri Meral Akşener'e bugün övgü düzmeleri İyi Parti'yi dindar kesimin 'yükselen yıldızı' yaptı

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'tahta çivi' olmayı kabul etmediğini yazdı. Doğru, "Dün sövdükleri Meral Akşener'e bugün övgü düzmeleri, İyi Parti'yi dindar kesimin 'yükselen yıldızı' yaptı" görüşünü savundu.

Doğru, “Tahta çivi projesi' şimdilik başarısız oldu. Meral Akşener, 'Millet İttifakı içinde kalacağını' ilan etti. Ve strateji ters tepti. Döndü Bahçeli'yi vurdu. Döndü Erdoğan'ı salladı." yorumunu yaptı.

Doğru, "Dün sövdükleri Meral Akşener'e bugün övgü düzmeleri, İyi Parti'yi muhafazakâr-milliyetçi- dindar kesimin 'yükselen yıldızı' yaptı. Meral Akşener, 'Yuvana Dön…' çağırısı alınca gözlerinin içi güldü ve bu çağırıyı; 'beni veliaht prenses ya da MHP ile İyi Parti'yi birleştirip başına geçecek lider olarak gördüler ki, çağırıyorlar' diye okudu. AKP ve MHP'ye oy vermiş seçmen de böyle okudu. Zaten Meral Akşener, MHP'yi Kurultay'da ele geçirmişti. Kongre ve mahkeme oyunlarıyla önünü kestikleri için kadrosuyla beraber İyi Parti'yi kurmuştu. MHP tabanı ya İyi Parti'ye kayacak ya da MHP, Meral Akşener'e giden seçmeni geri alacak, Akşener silinip gidecekti." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "İyi Parti oylarını artırdı. MHP erimeye başladı. İyi Parti ile MHP, eninde sonunda birleşecek. Tek taban iki partiyi kaldırmıyor. Meral Akşener, “Tahta Çivi olmayı” elinin tersiyle geri çevirerek; altın tepsi içinde kendisine sunulan veliaht prensesliğini kabul ettirmiş oldu." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Evine dön" çağrısı yaptı. Erdoğan, Bahçeli'nin davetini yadırgamadığını belirterek, "Bahçeli’nin davetini yadırgamadım; birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir" düşüncesini dile getirmişti.

Akşener çağrıya ilişkin, 'Siyasi magazin' yorumunu yapmıştı.

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