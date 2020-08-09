Sözcü yazarı Çölaşan: Muharrem İnce olayı ortaya çıkınca bir çengel de Meral Hanım'a attılar

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Karşımızda dün kara dediğine bugün ak, dün ak dediğine bugün kara diyen parti liderleri var! İşlerine gelen bir gelişme olursa övgü düzenler, benzer gelişme işlerine gelmiyorsa karalama kampanyası başlatmaktan utanmıyorlar. Muharrem İnce olayı ortaya çıkınca bir çengel de Meral Hanım'a attılar" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Muharrem İnce bu yola girdikten sonra aynı gelişmeler yaşanıyor. Düne kadar kendisini tu kaka ilan edip medyasında saldırılar düzenleyen iktidar partisinin neredeyse bir numaralı adamı ilan edilecek! Öyle ya, elinden gelirse CHP'yi bölecek, iktidara bu yolla hizmet vermiş olacak. Siyasi propagandanın ustası olan iktidar partisi böyle bir fırsatı herhalde kaçıracak değil yani!" değerlendirmesinde bulundu.

Çölaşan, " İlk çıkışı Devlet Bahçeli yaptı… Ve birkaç gün önce, durup dururken eski MHP'li Meral Akşener'e çağrıda bulundu: 'Evine dön!' Yani partimize yeniden gel! Oysa yakın zamana kadar Meral Hanım ve İYİ Parti için ne lâflar ediyorlardı. Şimdi Muharrem İnce olayı ortaya çıkınca bir çengel de Meral Hanım'a attılar. Oysa yanılıyorlar… Benim tanıdığım Meral Hanım sağlam bir Cumhuriyet kadınıdır. İlkeli, mücadeleci… Toplumda ve Meclis'te İyi Parti Genel Başkanı olarak ağırlığını koymayı başarmıştır." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik yaptığı 'Evine dön' çağrısını değerlendirdi. Daveti yadırgamadığını söyleyen Erdoğan, "En makul çizgide davettir. Birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir." yorumunu yaptı.

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